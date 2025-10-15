Una fuga masiva de reclusos desata crisis de seguridad en Guatemala

El ministro de Gobernación (Interior) de Guatemala, Francisco Jiménez, ofreció una recompensa de casi 20.000 dólares por la captura de cada uno de los 20 pandilleros del 'Barrio 18' que se fugaron de prisión.
Foto: EFE - Mariano Macz
Las fugas se produjeron durante un periodo de tiempo, dijeron las autoridades. Sucedieron poco después de que las autoridades de EE. UU. designaran a la pandilla Barrio 18 como organización terrorista extranjera.
En un descarado plan que podría haber implicado fugas durante las visitas a la prisión, 20 reclusos acusados de pertenecer a una de las principales pandillas se han escapado de una prisión guatemalteca lo que, según las autoridades, ha desencadenado una amplia persecución.
Las fugas se produjeron durante un periodo de tiempo, pero solo...
Por Annie Correal y Jody García | The New York Times
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación