Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Una fuga masiva de reclusos desata crisis de seguridad en Guatemala

Las fugas de 20 miembros de Barrio 18 exponen la corrupción y el colapso del sistema penitenciario guatemalteco.

Annie Correal y Jody García | The New York Times
15 de octubre de 2025 - 06:28 p. m.
El ministro de Gobernación (Interior) de Guatemala, Francisco Jiménez, ofreció una recompensa de casi 20.000 dólares por la captura de cada uno de los 20 pandilleros del 'Barrio 18' que se fugaron de prisión.
El ministro de Gobernación (Interior) de Guatemala, Francisco Jiménez, ofreció una recompensa de casi 20.000 dólares por la captura de cada uno de los 20 pandilleros del 'Barrio 18' que se fugaron de prisión.
Foto: EFE - Mariano Macz

Las fugas se produjeron durante un periodo de tiempo, dijeron las autoridades. Sucedieron poco después de que las autoridades de EE. UU. designaran a la pandilla Barrio 18 como organización terrorista extranjera.

En un descarado plan que podría haber implicado fugas durante las visitas a la prisión, 20 reclusos acusados de pertenecer a una de las principales pandillas se han escapado de una prisión guatemalteca lo que, según las autoridades, ha desencadenado una amplia persecución.

Las fugas se produjeron durante un periodo de tiempo, pero solo...

Por Annie Correal y Jody García | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Guatemala

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.