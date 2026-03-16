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¿Una guerra sin rumbo? Las presiones sobre Trump para salir de Irán

Con sus aliados bajo ataque y un costo de vida interno que amenaza con aumentar antes de las elecciones de noviembre, al presidente republicano se le acaba el tiempo para justificar la ofensiva contra Teherán.

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María Alejandra Medina
María Alejandra Medina
16 de marzo de 2026 - 03:43 p. m.
El presidente Donald Trump con el secretario de Estado, Marco Rubio, a su derecha, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, a su izquierda.
El presidente Donald Trump con el secretario de Estado, Marco Rubio, a su derecha, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, a su izquierda.
Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

La Casa Blanca no calculó bien la guerra contra Irán. No solo lo dicen opositores del presidente Donald Trump e integrantes de su gobierno, sino que así ha quedado demostrado tras dos semanas de ofensiva contra la República Islámica, cuya respuesta igualmente ha tomado por sorpresa a Washington.

Los objetivos, al inicio, aunque diversos, parecían claros e incluso alineados con los de Israel. Según lo que dijo el presidente Donald Trump en su primer discurso, el plan era aniquilar la capacidad militar y nuclear de Teherán, considerada por...

María Alejandra Medina

Por María Alejandra Medina

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
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Pacho(03562)Hace 17 minutos
Mejor dicho el torpe Trump esta encartado. Por estúpido.
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