¿Una guerra sin rumbo? Las presiones sobre Trump para salir de Irán

El presidente Donald Trump con el secretario de Estado, Marco Rubio, a su derecha, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, a su izquierda. Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

La Casa Blanca no calculó bien la guerra contra Irán. No solo lo dicen opositores del presidente Donald Trump e integrantes de su gobierno, sino que así ha quedado demostrado tras dos semanas de ofensiva contra la República Islámica, cuya respuesta igualmente ha tomado por sorpresa a Washington.

Los objetivos, al inicio, aunque diversos, parecían claros e incluso alineados con los de Israel. Según lo que dijo el presidente Donald Trump en su primer discurso, el plan era aniquilar la capacidad militar y nuclear de Teherán, considerada por...