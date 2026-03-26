Una mujer y su hija fueron detenidas por ICE en el aeropuerto de San Francisco

Los pasajeros pasan por el control de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

La mujer y su hija de 9 años caminaban por la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de San Francisco el domingo por la noche, en dirección a su puerta de embarque para volar a Miami a visitar a un pariente, cuando se acercó un desconocido vestido de civil.

- “¿Angelina?”, le preguntó.

- “Sí”, respondió ella, en español.

Minutos después, Angelina López-Jiménez estaba de rodillas, llorando, mientras dos agentes de inmigración la esposaban delante de su hija, según las imágenes de video que se hicieron virales esta semana.

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