Una región sin escudos: el mensaje del USS Gerald Ford para toda América Latina

El portaaviones USS Gerald Ford es el más avanzado de la flota estadounidense. Foto: EFE - Terje Pedersen

Luego de semanas de elevar las expectativas, el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado de la flota estadounidense, entró finalmente al Caribe bajo el argumento de “reforzar las operaciones” de Washington contra el narcotráfico. Sin embargo, detrás de ese lenguaje técnico, el despliegue responde a algo más profundo: la última demostración de poder con la que se busca disuadir militarmente a Nicolás Maduro para que deje el Palacio de Miraflores en Venezuela “por las buenas”.

El portaviones cuenta con todo un engranaje perfecto de...