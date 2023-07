Uso de armas de fuego y no investigación: así será la nueva policía en Perú

Quienes podrán aspirar a pertenecer a la nueva policía en Perú son los licenciados de las Fuerzas Armadas y los egresados de instituciones de educación secundaria. Asimismo, los postulantes a las escuelas de formación de la Policía Nacional del último proceso que no hayan alcanzado vacantes, y que tengan nota aprobatoria final. Foto: EFE - Paolo Aguilar

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció la creación de una nueva policía, con la idea de hacerle frente a la inseguridad ciudadana. El 28 de julio, en medio de las celebraciones de las fiestas patrias, el Gobierno presentó un proyecto de ley para la creación de la Policía de Orden y Seguridad, una estrategia que quieren implementar las autoridades del país suramericano para cerrar la brecha de la falta de personal y enfrentar el problema de los robos callejeros a nivel nacional. De acuerdo con la base de datos de la Policía Nacional, en el primer trimestre de este año se registraron 26.652 robos, un promedio de 296 al día.

Se espera que en un plazo de 120 días el Congreso apruebe la iniciativa, según afirmó el ministro del Interior, Vicente Romero, quien, en diálogo con el programa “Cuarto Poder”, aseguró que “en Perú faltan más de 50.000 policías”, razón por la cual los primeros integrantes del nuevo cuerpo serán los 7.000 u 8.000 licenciados que salen de las Fuerzas Armadas, o los jóvenes que cumplan los requisitos para ello.

Quienes podrán aspirar a pertenecer a este grupo, según se lee en la iniciativa de Boluarte, son los licenciados de las Fuerzas Armadas y los egresados de instituciones de educación secundaria. Asimismo, los postulantes a las escuelas de formación de la Policía Nacional del último proceso que no hayan alcanzado vacantes, y que tengan nota aprobatoria final. Romero detalló que la nueva policía portará armas de fuego y usará motos y patrulleros para vigilar las calles. Aseguró, además, que no realizará labores de investigación ni administrativas. “Ellos se dedicarán a la prevención y al cuidado de las calles, no solo para el trabajo en las ciudades, sino en la parte rural, que está un poco abandonada, como las comunidades nativas”.

El ministro comentó que este proyecto hace parte de la reformación de la Policía Nacional de Perú y comenzó a gestarse tras los pedidos de las diferentes municipalidades de mayor presencia policial en las calles. En palabras suyas, los nuevos agentes policiales de esta unidad “vigilarán” las calles y barrios de la delincuencia y otro tipo de alteraciones al orden público. En Perú, según el Ministerio Público, los delitos más registrados en 2023 han sido hurto agravado, robo agravado, extorsión, secuestro y ciberdelincuencia.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los crímenes están volviendo a las cifras que se tenían antes de la pandemia, precisamente por el retorno a la normalidad y otras consecuencias que trajo esta crisis sanitaria, como el desempleo. Entre septiembre de 2022 y febrero de 2023, el 23,2 % de los jóvenes mayores de 15 años fueron víctimas de estos actos, lo cual representó un aumento del 0,7 % con respecto al segundo semestre de 2022 y un incremento del 3,3 % con relación al 2021.

