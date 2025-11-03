Logo El Espectador
¿Utopía o plan viable? Las cuatro grandes apuestas de Mamdani para cambiar Nueva York

Zohran Mamdani promete una Nueva York más asequible con buses gratis, rentas congeladas y cuidado infantil universal. ¿Puede lograrlo?

Camilo Gómez Forero
04 de noviembre de 2025 - 01:52 a. m.
El demócrata Zohran Mamdani, candidato a la Alcaldía de Nueva York, habla durante un acto político en Brooklyn (Estados Unidos).
El demócrata Zohran Mamdani, candidato a la Alcaldía de Nueva York, habla durante un acto político en Brooklyn (Estados Unidos).
Foto: EFE - @ZohranKMamdani

Zohran Mamdani, el favorito en la carrera por la alcaldía de Nueva York, ha captado la atención de la ciudadanía con una ambiciosa agenda para hacer la ciudad más asequible. Aunque sus propuestas generan entusiasmo entre los neoyorquinos preocupados por el costo de vida, también generan preguntas sobre su viabilidad y capacidad para ejecutarlas.

Sus cuatro propuestas principales son el cuidado infantil universal, autobuses gratuitos y rápidos, supermercados municipales y el congelamiento de alquileres de apartamentos bajo estabilización. Son...

