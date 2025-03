“Vendettas” personales e intereses camuflados en Panamá (II)

Louis Ernest Solá, comisionado de la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos. Foto: Comisión Marítima Federal

Louis Ernest Solá pasó de ser un viejo amigo de Panamá a convertirse en el enemigo público número uno. Quien fuera condecorado por la administración del Canal como piloto honorario tras cruzarlo más de 100 veces, hoy se ha convertido en uno de los principales escuderos de Trump en su intento de “retomar” el cruce interoceánico.

El 28 de enero pasado, Solá fue testigo principal en el primer debate del Comité de Comercio del Senado de Estados Unidos, centrado en la supuesta influencia china en el Canal. El debate, presidido por el senador republicano Ted Cruz, se convirtió en un claro ejercicio de imperialismo de vieja escuela, marcado por la ignorancia, la desinformación y una evidente sed de control.

Nombrado ocho días antes presidente de la Comisión Federal Marítima, Solá no escatimó críticas contra Panamá: “Es complicada la reputación del Gobierno de Panamá por corrupción y su susceptibilidad a la influencia extranjera”, dijo durante su intervención. Solá declaró falsamente que los barcos chinos bloquean la entrada al Canal, e incluso sugirió imponer sanciones económicas y restricciones a buques panameños que atraquen en puertos estadounidenses. Además, propuso crear un fondo soberano de US$1.000 millones para ayudar a empresas estadounidenses en su búsqueda de contratos de infraestructura en el Canal, evitando así que empresas chinas superen la influencia estadounidense. “Este dinero garantizaría que los transportistas y empresas estadounidenses siempre tengan pleno acceso al Canal”, afirmó.

La propuesta resulta particularmente llamativa considerando que el propio comisionado marítimo obtuvo una concesión directa por 20 años para construir una marina privada en la Isla Flamenco, ubicada estratégicamente en la entrada del Canal por el Pacífico.

De vieja data

La relación de Solá con Panamá comenzó en los años 90, cuando sirvió en el Ejército de su país en operaciones de contrainteligencia y lucha contra el narcotráfico. Entre 1998 y 2004, vivió en el país, dedicándose a la compra y venta de yates de lujo en Panamá y Miami, y como consultor de puertos y zonas francas. Tras establecer una red de contactos personales y en el sector marítimo, fundó Amador Marina S. A., empresa que suscribiría un “convenio de cooperación” con el ministro de Seguridad de la época, el actual presidente de Panamá.

“El suegro de Solá era Enrique Riley, quien en 2006 fue vicepresidente de Cambio Democrático (CD), el partido que fundó Martinelli”, le cuenta a El Espectador la periodista y politóloga Sabrina Bacal. “Los primeros pasos de la concesión a los Solá se dieron durante la era Martinelli (2009-2014), y no es de extrañar que la exesposa de Solá, Luisa Riley, trabaje en el Ministerio de la Presidencia desde 2009”.

El convenio de cooperación se convirtió en concesión y no ha dejado de ser polémico. En marzo de 2015, Jorge Barakat, entonces administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, viajó a Miami en misión oficial. Se dice que asistió a un partido de la NBA entre los Miami Heat y Los Angeles Lakers, con boletos valorados en US$1.258,25, cortesía de Amador Marina S. A. Aunque Barakat negó haber recibido los boletos, la empresa envió una carta meses después pidiendo confirmación del “regalo”.

El escándalo llegó a manos de la entonces zarina anticorrupción, Angélica Maytín, quien inició una investigación que se perdió en el tiempo, pero la concesión fue revocada en noviembre del mismo año por la administración del Canal.

“Make America Great Again”

Solá tenía un as bajo la manga, inició un importante historial de donaciones al Partido Republicano. Según el respetado portal Opensecrets.org, entre 2015 y 2016 donó más de US$220.000, de los cuales US$100.000 fueron para el Comité de Acción Política (Super PAC) Conservative for Effective Government, y el resto a comités estatales y candidatos republicanos como Jeb Bush, Marco Rubio y Donald Trump. Fue uno de los 100 líderes empresariales que firmaron una carta en respaldo a su candidatura y organizó el primer evento de recaudación de fondos para Trump Victory en Florida.

En 2018 fue nombrado miembro de la Comisión Federal Marítima por Trump, y ese mismo año recuperó la concesión en Isla Flamenco. Tras su confirmación en el cargo, Solá traspasó la administración de Amador Marina S. A. a su hija Carolyn Solá.

En la polémica audiencia de enero de este año, Solá no tuvo reparo en revelar que recurrió a los senadores Roger Wicker (a quién le donó US$5.400 en 2017 más otra cantidad al partido de Misisipi, de donde es senador Wicker) y Bill Nelson para recuperar la concesión: “Pudimos resolverlo. Panamá hizo lo correcto y le devolvió el terreno a mi familia”.

Solá también respaldó la fallida reelección de Trump en 2020 y en 2024 volvió a hacer donaciones a nombre suyo y de su hija a la campaña “Make America Great Again” y al senador Rick Scott por un total de US$55.000.

“Solá es una de las personas que más han atacado a Panamá. En la comisión senatorial que examinó el tema del Canal se dijeron numerosas falsedades sobre el país”, dice Fernando Martínez, jefe de Investigación de TVN Media. “Panamá, en un acto cuestionable, le dio una concesión sin licitación de 11,3 hectáreas para rellenar el fondo de mar, y 2,7 en tierra firme en una de las áreas más privilegiadas del país, en la entrada del Canal”.

Negocio redondo

Las periodistas Ereida Prieto y Mónica Palm del diario La Prensa han investigado los intereses personales de Solá, revelando que su familia paga cánones de arrendamiento en la Isla Flamenco que van desde US$0,15 hasta US$6 por metro cuadrado, cifras muy bajas comparadas con el valor real de la zona. El proyecto, que incluye una marina privada, locales comerciales y eventualmente un puerto de cruceros, asegura ingresos significativos mientras el Estado recibirá apenas US$8,3 millones en 20 años.

Solá contraatacó a estas investigaciones en octubre de 2024, utilizando el papel oficial de la Comisión Marítima para enviar una carta al entonces secretario de Estado, Antony Blinken, en la que le pedía que la Embajada de EE. UU. en Panamá dejara de apoyar o proporcionar declaraciones al diario La Prensa. Acusó al diario de violar leyes federales, obstruir investigaciones y acoso, y solicitó que se reconsiderara el premio Campeones Anticorrupción, otorgado en diciembre de 2023, a Annette Planells, presidenta de La Prensa.

Martinelli y Mulino

Ereida Prieto le preguntó a Mulino en rueda de prensa por Solá, y su respuesta fue tan directa como inverosímil. Le pidió a Solá buscar otro lugar para sus negocios, pues Panamá “no otorga concesiones a quienes lo atacan”. “Él no goza de ningún tipo de privilegio y como cualquier persona puede venir a Panamá, maneja una institución importante respecto a seguridad marítima en EE. UU. y hasta allí”, declaró el mandatario. También dijo que no sabía qué negocios hacía en Panamá, pero ya se había reunido con él en julio de 2024 para revisar la viabilidad de la marina. Además, La Prensa verificó con videos de drones y fotografías compartidas a El Espectador donde se evidencia que no solo no se ha revocado su concesión, sino que están realizando trabajos de relleno.

No pocos critican a Mulino por el manejo que le ha dado a la crisis. Sabrina Bacal cree “que ese doble discurso es una manera de darles ‘contentillo’ a los panameños que dicen que Panamá no ha sido lo suficientemente firme, pero, por otro lado, complace a Trump en todo lo que pide y ha tenido cuidado de no tocar o hacerle pasito a la gente que se percibe cercana a su círculo”.

¿Jaque mate a China?

Larry Fink, magnate de Wall Street ahora amigo de Trump, también está desempeñando un papel clave sobre el Canal. Fink, CEO de BlackRock, mayor fondo de inversión del mundo, anunció el 4 de marzo la compra de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados cerca del Canal, por US$19.000 millones. Trump celebró la adquisición como un paso hacia la “recuperación” del Canal, y según fuentes de Bloomberg, Fink y Trump habrían diseñado una estrategia conjunta “sin la cual el acuerdo no se habría concretado”.

EE. UU. ha consolidado su influencia en Panamá: tiene control efectivo sobre los puertos “chinos”; la operación del ferrocarril transoceánico está a cargo de la estadounidense Kansas City Southern Railway y el ambicioso proyecto de construcción de un reservorio en la cuenca del río Indio —vital para garantizar el suministro de agua dulce al Canal— avanza con estudios técnicos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense. Por si fuera poco, tiene ahora el control de la pista aérea Nicanor en Metetí, desde donde reparte a deportados, y logró un ambivalente acuerdo formal de cooperación para el Comando Sur de Operaciones Especiales.

* En el próximo artículo de la serie, lea sobre la orden de la Casa Blanca de elaborar planes potenciales para el despliegue de tropas, y qué pasaría si llega a ocurrir el peor de los escenarios.

