¿EE. UU. debe enviar tropas a Venezuela? El debate divide a los venezolanos de Florida

Las diferencias de opinión, complicadas por la inquietud generada por las políticas migratorias de Trump, están creando tensión entre los estadounidenses de origen venezolano.

Patricia Mazzei | The New York Times
25 de noviembre de 2025 - 02:50 p. m.
Venezolanos y residentes de Miami participan en una manifestación contra las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio en Miami, Florida, EE. UU., el 3 de agosto de 2024.
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Una incertidumbre inquieta se cierne sobre los estadounidenses de origen venezolano como Liz Rebecca Alarcón, de Doral, Florida, una ciudad a las afueras de Miami con una presencia grande de venezolanos. Las conversaciones cotidianas en el supermercado o en la tienda Ross Dress for Less han sido eclipsadas por las preguntas sobre si el presidente Donald Trump podría intensificar el uso de la fuerza contra Venezuela, y cuándo y cómo.

“¿Qué va a pasar?”, amigos, vecinos y vendedores se preguntan unos a otros, comentó Alarcón. “No sabemos cuál va...

Por Patricia Mazzei | The New York Times

