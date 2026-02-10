Venezuela libera al trabajador humanitario colombiano Manuel Alejandro Tique

Manuel Alejandro Tique, trabajador humanitario colombiano, pasó 17 meses detenido en Venezuela de manera arbitraria. Foto: Consejo Danés para Refugiados - Consejo Danés para Refugiados

Manuel Alejandro Tique, trabajador humanitario del Consejo Danés para los Refugiados (DRC), recuperó este martes su libertad, luego de ser arrestado en septiembre de 2024 en el estado fronterizo de Apure por las autoridades venezolanas. El DRC informó que fue entregado en el puente internacional de Cúcuta y trasladado a Bogotá para reencontrarse con su familia.

Tique, colombiano de 33 años, fue detenido mientras cumplía labores de asistencia en la frontera. Durante los 17 meses que permaneció en centros de reclusión, entre ellos el internado judicial “El Rodeo I”, las condiciones de su detención fueron denunciadas como arbitrarias por organizaciones internacionales.

Su familia relató que el aislamiento fue casi total: durante todo ese tiempo solo se le permitió realizar una llamada telefónica. Su hermana, Diana Tique, recordó recientemente para Los Informantes la angustia de ese breve contacto de WhatsApp, en el que Manuel, a pesar de la incertidumbre, intentaba enviar mensajes de tranquilidad y encargos personales para sus amigos, tras ocho meses de no saber nada del mundo exterior.

La liberación tomó por sorpresa a sus allegados. Según declaró su padre, Víctor Tique, a Blu Radio, Manuel fue trasladado vía aérea desde Caracas hasta la frontera.

“Se desconoce por qué se dio esa liberación. Creemos que puede ser por iniciativa de ese país o por gestiones de la Cancillería colombiana”, afirmó Tique.

Por su parte, el DRC celebró el regreso de su colaborador, pero fue enfático en rechazar la criminalización de la ayuda: “Ningún trabajador humanitario debería pasar por una situación como esta”, señaló Yann Cornic, director de la organización para América Latina.

¡Manuel Alejandro Tique ha sido liberado! Nos alegra compartir esta noticia. Después de 17 meses de detención en Venezuela, Alejandro, un trabajador humanitario del Consejo Danés para los Refugiados, está en su país, Colombia. #AlejandroEsHumanitario #NoSomosUnObjetivo pic.twitter.com/7mm5KmA9wy — Consejo Danés para Refugiados - DRC (@drc_lac) February 10, 2026

La liberación de Tique se enmarca en la ola de excarcelaciones que el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha intensificado tras la captura de Nicolás Maduro. Según cifras oficiales, desde diciembre de 2025 han sido liberadas cerca de 895 personas bajo medidas cautelares, en un intento del nuevo ejecutivo por mostrar señales de “estabilización” y reconciliación nacional.

Sin embargo, el contraste de las cifras persiste. Mientras el chavismo defiende el proceso como un gesto de normalización, la ONG Foro Penal advierte que aún quedan al menos 687 presos políticos tras las rejas.

La salida de Tique, aunque celebrada como un triunfo humanitario y diplomático entre Bogotá y Caracas, pone de relieve la situación de otros cientos de ciudadanos que aguardan por una revisión de sus expedientes en esta nueva etapa política de Venezuela.

*Con información de EFE

