“Venezuela no se rinde”: las manifestaciones en apoyo a María Corina Machado

La oposición venezolana realizó este domingo en Madrid un encuentro internacional en respaldo a María Corina Machado como candidata presidencial y por el derecho a votar en las elecciones libres acordadas en Barbados. Foto: EFE - FERNANDO VILLAR

Ciudadanos venezolanos se manifestaron en varios lugares del mundo para respaldar la candidatura de María Corina Machado, de cara a la confirmación del Tribunal Supremo de Justicia de su inhabilitación. En Argentina, España, Colombia, México y Estados Unidos sus seguidores salieron con banderas y pancartas para pedir la garantía de los derechos políticos de la candidata de la oposición, que no podrá participar en elecciones hasta 2036.

“Que se respete lo que ya era el compromiso”

La manifestación más grande ocurrió en Madrid, donde cerca de medio millar de personas se manifestaron este domingo en la plaza de la Puerta del Sol. La concentración fue convocada por varios grupos y partidos venezolanos con el apoyo de algunos españoles de derecha y ultraderecha, como Partido Popular y Vox.

En el acto estuvieron presentes varios opositores venezolanos exiliados en España, entre ellos el eurodiputado Leopoldo López, quien explicó que el principal objetivo de la protesta de hoy fue “reclamar al régimen de Maduro que respete las primarias” de la oposición.

“Que respete la decisión que ha hecho la Venezuela democrática a través de las primarias, no estamos pidiendo otra cosa, sino que se respete lo que ya era el compromiso, que se celebren elecciones justas y transparentes que podamos llamar democráticas”, añadió el político del conservador Partido Popular español.

A juicio de López, para los comicios previstos para este año, el pueblo venezolano debe tener “candidatos que puedan representar los valores de la democracia y eso hasta ahora es María Corina Machado” quien los encarna.

El eurodiputado adelantó además que, si finalmente Machado no puede concurrir a la elección, la comunidad internacional “tendrá mucho que exigir al régimen para que cumpla con los compromisos y lo que ya es una exigencia internacional: volver a la democracia en Venezuela”. Asimismo, apuntó que España ha dado “un apoyo tibio” a la oposición por lo que demandó “una posición clara y contundente”.

En la misma línea, se expresó el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, quien en una declaración a los medios de comunicación que cubrieron la manifestación se dirigió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y le pidió que emita “una declaración condenando la violación de los derechos humanos” en Venezuela.

A su vez, Ledezma subrayó que “no habrá elecciones libres” si Machado no está en las papeletas: “podrán ser otra cosa, un fraude, una trampa, pero si el nombre de María Corina no está en la boleta no es una elección libre”.

“Confirmamos que María Corina Machado tiene un plan A, B y C y es sustituir a Maduro, es lo único sustituible, sustituir la tiranía por un gobierno democrático, la corrupción por un gobierno donde se rindan cuentas y haya transparencia, esta tragedia de hambruna de crisis de los servicios públicos, de la inmigración de millones de venezolanos”, apostilló.

“Este acuerdo ha sido violado”

En Argentina, la manifestación formó parte de una jornada de protestas internacionales, que en Argentina se desarrolló a los pies del emblemático Obelisco de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba (centro) y Mendoza (oeste).

“El pasado 22 de octubre los venezolanos decidimos en la primaria, con una abrumadora mayoría de más del 90 % de los votos, que María Corina Machado es nuestra candidata presidencial. Nicolás Maduro no va a ser quien decida quién lo va a enfrentar, intentando sacarla del camino con una ilegal proscripción”, afirmó Elisa Trotta Gamus, activista venezolana residente en Argentina.

Trotta destacó que el Gobierno de Maduro asumió en octubre pasado, con el acuerdo de Barbados, una serie de compromisos sobre las garantías para las elecciones presidenciales a celebrarse este año, que entre otras cosas establece que se respetará que cada sector político escoja a su candidato. Pero, según recordó la activista, “este acuerdo ha sido violado” con la inhabilitación de Machado.

Otro de los compromisos del acuerdo de Barbados fue la actualización del padrón para que los venezolanos en el exterior puedan votar en las elecciones presidenciales.

“De los casi 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos, al menos 4 millones deberían poder votar en las elecciones presidenciales porque ya tienen más de 18 años. Sin embargo, el régimen de Maduro no ha permitido la actualización del Registro Electoral en el exterior”, denunció Trotta.

La activista también advirtió que el Gobierno venezolano no ha cumplido con la liberación de los presos políticos.

“La persecución de la dictadura ha arreciado en las últimas semanas. El régimen ha desatado la denominada ‘furia bolivariana’ atacando las sedes de los partidos opositores y organizaciones de la sociedad civil, deteniendo a activistas políticos y líderes sindicales, y ordenando la captura de periodistas y defensores de derechos humanos”, denunció Trotta.

Aseveró que, “con esta violencia, Maduro deja claro que es él quien no quiere medirse en unas elecciones democráticas, porque tiene miedo al voto de los venezolanos”.

Por último, Trotta agradeció el pronunciamiento que hizo la semana pasada el Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, para condenar la inhabilitación de María Corina Machado.

“En contra del sentir de la gran mayoría de los venezolanos”

La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció este domingo que el Gobierno de Nicolás Maduro pretende diseñar unas elecciones antidemocráticas contraviniendo lo acordado por las partes en octubre pasado, cuando pactaron unas garantías de cara a las presidenciales previstas para el segundo semestre.

“Queremos alertar acerca de la pretensión de Nicolás Maduro de quedarse en el poder sin tener el apoyo de los votos del pueblo”, dice un comunicado de la PUD, en el que cuestionan las reuniones convocadas por el Parlamento, controlado por el chavismo, para diseñar a partir de mañana un cronograma para las presidenciales, aún sin fecha definida.

“El régimen y algunos de sus aliados están promoviendo reuniones como la de mañana, para tratar de diseñar un tipo de proceso electoral que se adapte a esa pretensión en contra del sentir de la gran mayoría de los venezolanos que apoyamos el cambio político por la vía democrática”, prosigue el escrito.

