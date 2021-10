Venezuela permite el paso peatonal en la frontera con Colombia, ¿cómo funciona?

Según informan medios locales venezolanos, a las personas que están transitando por el Puente Internacional Simón Bolívar solo se les está pidiendo presentar su identificación personal. El paso peatonal está habilitado desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

El tránsito peatonal a través del Puente Internacional Simón Bolívar, en la frontera entre Colombia y Venezuela, estará habilitado entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. Así, después del anuncio de la apertura comercial entre los dos países, el gobierno de Nicolás Maduro abrió paso para el tránsito de ciudadanos a través del camino que comunica a Cúcuta y Villa del Rosario (Colombia) con San Antonio del Táchira.

La noticia de la apertura del paso peatonal la dio Freddy Bernal, protector del estado Táchira y diputado, quien confirmó el paso de personas desde las 11:00 a.m. de hoy, después de que la Guardia Nacional Bolivariana solo permitía el tránsito de estudiantes y casos humanitarios, según se lee en el diario La Opinión. Por su parte, desde La Nación se reporta que a las personas solo se les está exigiendo su identificación personal para transitar por el paso fronterizo.

Bernal advirtió que el paso peatonal funciona bajo las condiciones establecidas a pesar de que “las autoridades colombianas desaparecieron. Hicimos una reunión y no volvieron, no volvieron a respondernos el teléfono, ni la DIAN, ni Migración Colombia y nosotros no podíamos esperar a que eternamente Colombia se le ocurriera sentarse con nosotros”, se lee en El Heraldo.

Ahora bien, Migración Colombia afirma que desde el 2 de junio se estableció un sistema de pico y cédula para el ingreso de ciudadanos venezolanos al país y fijó horarios para su operación, con el fin de cuidar a nacionales y extranjeros en medio de la pandemia. Además, ha habilitado canales humanitarios para el paso de estudiantes, personas con discapacidad o que requieren atención médica, medida que en el departamento de Norte de Santander beneficia a más de 4.000 menores.

