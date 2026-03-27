¿Viaja a EE. UU.? Caos histórico en aeropuertos y esperas de 5 horas por falta de personal

Foto de referencia de los aeropuertos en Estados Unidos. El caos aéreo escala con agresiones al personal. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Miles de pasajeros en los principales aeropuertos de Estados Unidos enfrentan un colapso histórico en los controles de seguridad debido a una crítica escasez de personal federal.

El conflicto, detonado por un cierre parcial del gobierno que mantiene sin sueldo a 50.000 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), ha disparado los tiempos de espera hasta las cinco horas en puntos estratégicos como Atlanta y Houston.

Según confirmó Ha Nguyen McNeill, directora interina de la agencia, la situación es inédita.

“Esto ha provocado los tiempos de espera más altos en la historia de la TSA”, declaró McNeill, subrayando que el ausentismo laboral ha pasado de un promedio del 4 % a picos del 50 %.

Con el Senado aprobando apenas este viernes un proyecto de ley para restaurar los fondos, el sistema aéreo estadounidense sigue operando bajo una presión sin precedentes que pone en jaque la conectividad nacional.

Más que una crisis en los aeropuertos

Mientras los demócratas y republicanos en el Congreso mantienen un pulso político por el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los empleados federales, obligados a trabajar sin cobrar, han caído en la precariedad extrema.

Ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, McNeill reveló que algunos agentes están “vendiendo su propia sangre o plasma” o “durmiendo en sus autos en el aeropuerto para ahorrar gasolina” para poder cumplir con sus turnos y proteger al público viajero.

Le puede interesar: Los billetes de Estados Unidos estarán firmados por Trump de aquí en adelante

Tensión en las terminales por agresiones

El ambiente en los aeropuertos también se ha vuelto volátil. La frustración de los viajeros, que se encuentran con filas que recorren terminales enteras, como en La Guardia de Nueva York, ha derivado en un aumento del 500 % en las agresiones contra el personal de seguridad.

La rabia de los usuarios apunta directamente a Washington. Robert Schwab, un pasajero afectado, expresó a la cadena KHOU que está “realmente enojado. Estoy harto de todos estos políticos. Todos están llenos de palabrería”.

Por su parte, el alcalde de Houston, John Whitmire, urgió a una solución inmediata: “El aeropuerto es un desafío porque es un problema federal. Les diría a todos que se metan en una habitación... y no salgan hasta que tengan una solución”.

La urgencia es real, ya que la TSA ha advertido que podría verse obligada a cerrar aeropuertos pequeños para consolidar el poco personal disponible en los grandes centros de conexión.

Para intentar mitigar el caos, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos. Sin embargo, la medida ha sido duramente criticada por los sindicatos de la TSA, quienes argumentan que estos oficiales no tienen el entrenamiento específico para operar los escáneres.

Le puede interesar: México busca dos barcos desaparecidos que llevaban ayuda a Cuba

Pascual Contreras, representante sindical, comentó a la BBC News que no cree “que los necesitemos aquí, necesitamos que nos paguen... en cualquier momento que alguien interfiere con eso, arroja una llave inglesa en el engranaje”.

Aunque la Casa Blanca afirma que la presencia de estos agentes ha ayudado a reducir las esperas, expertos en aviación como Sheldon Jacobson sugieren que el gobierno está usando la amenaza de cierres para presionar al Congreso. La pelea seguirá este viernes en Washington, donde se espera llegar a un acuerdo final.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com