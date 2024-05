Vicepresidente de la Asamblea de Venezuela llama “inmundo” a Edmundo González

Desde la izquierda, los integrantes Asamblea Nacional (AN, Parlamento) el diputado Pedro Infante, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el presidente Jorge Rodríguez y la diputada América Pérez. Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Pedro Infante, llamó este miércoles “inmundo” al candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, a quien, además, acusó de ser un “agente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia estadounidense)”.

En X, el diputado dijo que los "gringos impusieron" la candidatura de "este inmundo" a "la derecha" venezolana, a la que Infante calificó de "entreguista" y de estar "arrastrándose siempre al imperio y los grandes poderes mundiales".

La derecha y su naturaleza ladrona, entreguista, (Pity yankee) arrastrándose siempre al imperio y los grandes poderes mundiales, por eso los humillan, los regañan, los ningunean y hasta los meten presos…sus jefes gringos impusieron de candidato a Edmundo González (Agente de la… https://t.co/BXLhlNUmgZ pic.twitter.com/zmL6eKRe9D — Pedro Infante A. (@pinfantea) May 15, 2024

“Inmundo” es el adjetivo usado de forma despectiva por el chavismo para referirse al exembajador, respaldado por la líder opositora María Corina Machado, ganadora de las primarias del pasado octubre, quien se vio obligada a ceder su aspiración presidencial debido a una inhabilitación que le impide competir en elecciones por cargos públicos hasta el año 2036.

También este miércoles, durante una movilización del chavismo en respaldo a su candidato, el actual mandatario Nicolás Maduro, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sin mencionar nombre, expresó que los "gringos" fueron los que decidieron "el candidato" de este sector de la oposición, al estar, según el dirigente oficialista, "más que dispuesto a venderse".

"Ese es el plan que tienen, ese es el objetivo, ese es el papel que ya firmaron con sus dueños gringos: entregar toda la tierra productiva de Venezuela a los gringos, entregar todo el petróleo (...) y por eso se buscan a un títere sin voz, sin figura, sin ninguna fuerza, a un títere que lo único que sepa es estar arrodillado a sus designios", dijo en el estado Guárico (centro).

En cambio, agregó Rodríguez, el pueblo "cuenta con un líder obrero, cuenta con un hombre voluntarioso y tenaz" que "se enfrentó y derrotó a los norteamericanos", en referencia a Maduro, quien busca su segunda reelección en las elecciones del próximo 28 de julio.

A finales de abril, González Urrutia, tras ser consultado durante una entrevista sobre la acusación del chavismo de ser "el candidato del imperialismo", dijo: "No me inspira nada que me provoque responder esa afirmación".

El abanderado de la PUD dijo a EFE que espera que un posible triunfo opositor ayude a cesar la confrontación y el discurso “beligerante” en Venezuela, para que los políticos, en vez de verse como “enemigos”, se traten como “adversarios”.

