Boric: “Me enoja que la izquierda no condene la violación de DD. HH. en Venezuela”

“Me enoja cuando eres de izquierda y condenas la violación de derechos humanos en Yemen o El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua”, dijo, vehemente, el presidente de Chile, Gabriel Boric. “...¡O Chile!”, agregó refiriéndose a las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el Estallido Social chileno entre 2019 y 2020 y que trajeron consigo, no solo la elección de él como presidente, sino un plebiscito para crear una constitución nueva.

La intervención sucedió durante un conversatorio en el foro de líderes mundiales de la universidad de Columbia en Nueva York, este jueves 22 de septiembre.

“No importa si eres de la extrema derecha o extrema izquierda. Son mandatos civilizatorios. El respeto de los derechos humanos no puede tener un doble estándar”, aseveró el mandatario del partido de izquierda Convergencia Social.

Boric recordó con desdén que cuando comenzaron los abusos a los derechos humanos en Venezuela, sectores de izquierda se abstuvieron de condenarlo por tratarse de sus aliados.

“Cuando era diputado empecé a hacer preguntas sobre Venezuela. Me hice preguntas. Fui a Venezuela en 2010 cuando Chávez todavía estaba vivo. Y luego comencé a hacerme preguntas cuando vi la represión de las protestas y la manipulación de algunas elecciones”, dijo. “Esto no está bien. ¡Tenemos que poder criticarlo! Y la gente de la izquierda en Chile dijo que no, no, no, no. No hablas de nuestros amigos. Y creo que eso está completamente mal”, manifestó.

La declaración ocurre semanas después de una contundente derrota para la izquierda en su país: el ‘apruebo’, es decir, el voto para implementar la nueva constitución política, perdió con un 38,11% de votos.

“Para tener un futuro, los partidos de la izquierda tenemos que tener un solo estándar moral (...) en derechos humanos”, afirmó y concluyó diciendo que “no puedes condenar lo que Estados Unidos está haciendo en el extranjero si no puedes ver lo que tus amigos están haciendo”.

No es la primera crítica del presidente chileno a la izquierda latinoamericana y, en especial, a los regímenes autoritarios de Nicaragua y Venezuela.

Un día antes de la declaración, Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (partido de Nicolás Maduro), insultó a Boric y lo llamó “un bobo, gafo que queda en ridículo”. Esto porque Boric, en su discurso en la Asamblea General de la ONU, denunció la crisis humanitaria en el contexto de la migratoria venezolana.

