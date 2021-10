Video muestra la brutal agresión de la policía de EE. UU. a un parapléjico

La Policía de Dayton (Ohio) sacó a Clifford Owensby a rastras y por el pelo de su carro, luego de que este informó que no podía mover las piernas.

El Departamento de Policía de Dayton, Ohio, está investigando un caso de brutalidad policial contra un afroamericano parapléjico que ha puesto de nuevo bajo escrutinio las prácticas de la policía estadounidense.

Este episodio se remonta al 30 de septiembre, cuando Clifford Owensby, el hombre que fue víctima del abuso, fue abordado en su auto por agentes de la policía en Dayton. Las autoridades le pidieron a Owensby que saliera del vehículo para investigarlo luego de haber salido de una supuesta casa en la que se vendían drogas.

Owensby les comunicó a los policías en repetidas ocasiones que no podía salir porque es una persona parapléjica y no puede mover voluntariamente las partes inferiores de su cuerpo.

“Soy parapléjico. Recibí ayuda para entrar”, dijo el hombre de 39 años

Sin embargo, a los agentes no les importó su condición física. Uno de los oficiales intentó obligarlo a salir, como muestra un video de una de las cámaras corporales que llevaban los agentes implicados en el abuso.

“Puedes cooperar y salir del coche o te sacaré a rastras de él. ¿Ves tus dos opciones aquí?”, grita uno de los agentes en el video.

En seguida, dos policías agarran al hombre en medio de un forcejeo para sacarlo del vehículo a la fuerza. Uno de ellos lo toma por el cuello y luego lo agarra del pelo para arrastrarlo fuera del vehículo. Owensby, entre tanto, grita y pide auxilio, mientras es sometido por los agentes.

Según el Departamento de Policía, los agentes encontraron una bolsa con US$22.450. Owensby, quien fue trasladado a un hospital para revisar posibles lesiones, dice que esos son sus ahorros. No se encontraron armas ni drogas al interior del vehículo, por lo que no fueron presentados cargos contra este ciudadano.

“A veces, el arresto de personas que no cumplen no es agradable, pero es una parte necesaria de la aplicación de la ley para mantener la seguridad pública”, dijo Jerome Dix, presidente de Daytona Fraternal Order of Police, una asociación aliada de la Policía de Dayton.

Para Derrick Foward, de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, “sacar a este hombre del auto, por el pelo, a un parapléjico, es totalmente inaceptable, inhumano y pone una mala luz en nuestra gran ciudad de Dayton, Ohio”.

“Esto es un desprecio total por la vida humana”, concluyó Forward, quien presentó una denuncia contra el Departamento de Policía por arresto y registro ilegal contra Owensby, a quien dice que los oficiales perfilaron como un criminal solo por ser afro.

Owensby, entre tanto, dice tener pesadillas y que no puede salir de casa por temor a que le vuelva a ocurrir algo similar.

