Video: policías se disfrazaron de las mascotas del Mundial para capturar a un narco en Perú

Imágenes del operativo en Lima. Foto: Captura de video

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Policías de Perú se disfrazaron de las mascotas del Mundial para no levantar sospechas y poder dar con la captura de un micronarcotraficante en Lima (Perú).

Según el coronel Carlos Alcántara, labores de inteligencia permitieron determinar que el sospechoso es aficionado al fútbol y que se encontraba “con la fiebre del Mundial”.

“Procedimos a mimetizar a personal Terna como los muñecos del Mundial para poder llegar a él sin sospecha para poder dar con su captura y detención”, dijo el jefe del Escuadrón Verde de la Policía.

En imágenes difundidas por las autoridades, es posible ver a los efectivos derribando con un mazo la puerta de la vivienda en donde se encontraba el hombre. Una vez adentro, encontraron un arma y lo que parecían ser dosis de sustancias ilegales, entre otros elementos.

Aún disfrazados de Maple y Clutch, los policías esposaron y capturaron a quien fue identificado como Carlos Cabrera, de 48 años.

En un comunicado, la Policía indicó que en la intervención se encontraron 2.524 envoltorios de pasta base de cocaína y una pistola.

Como recordó Univisión, en Perú la microcomercialización de drogas se castiga con entre tres y siete años de cárcel si la cantidad incautada está entre 5 gramos y 50 gramos de pasta base de cocaína.

En Perú, es relativamente frecuente que la policía se disfrace para este tipo de operativos. En el pasado, hemos contado casos como el del operativo llevado a cabo con trajes de los Avengers, entre otros.

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