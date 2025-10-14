Video revela a exfuncionaria de Migración cobrando sobornos en aeropuerto de Bogotá

Leidy Marcela Quinche, fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión por pedir dinero a viajeros en los filtros migratorios del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Foto: Migración Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un video de las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá fue la pieza clave que permitió condenar a Leidy Marcela Quinche Cante, exfuncionaria de Migración Colombia, por exigir dinero a viajeros con documentación irregular.

En las imágenes, obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, se ve a Quinche recibiendo sobres de dinero de pasajeros en el módulo 19 de la zona de salidas internacionales.

Los videos muestran cómo la mujer retenía a ciertos viajeros durante varios minutos y, después de breves conversaciones, aceptaba discretamente los sobres antes de permitirles continuar hacia el abordaje.

Según la investigación, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2024 y marzo de 2025. Durante ese tiempo, Quinche habría aprovechado su cargo para exigir pagos en pesos y dólares a personas que no cumplían con los requisitos legales para salir del país o que intentaban viajar con menores sin la autorización exigida por ley.

Los montos de los sobornos, de acuerdo con los testimonios recopilados, podían alcanzar los USD 3.500.

El caso salió a la luz tras la denuncia de un ciudadano estadounidense que aseguró haber sido presionado para pagar dinero a cambio de que se le permitiera ingresar a Colombia.

Su declaración llevó a las autoridades a revisar las grabaciones del aeropuerto, donde la conducta de la funcionaria quedó registrada en al menos seis episodios distintos.

Con base en ese material, la Fiscalía acusó a Quinche del delito de concusión (abuso del cargo público para obtener beneficios económicos).

La mujer aceptó los cargos y fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión, además de una multa de 36,33 salarios mínimos legales vigentes y 43 meses de inhabilidad para ejercer funciones públicas, según registró la agencia EFE.

La captura se realizó el pasado 9 de mayo de 2025, en un conjunto residencial de Bogotá. Por ser madre cabeza de hogar, el juez determinó que cumplirá la condena en su lugar de residencia.

El caso también reabrió el debate sobre la necesidad de reforzar los controles y la supervisión interna en El Dorado, el principal punto de salida internacional del país.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com