Visita de Marco Rubio a Colombia: esto es lo que se sabe de su encuentro con De la Espriella

Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado, Marco Rubio. Foto: Archivo Particular

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hará su primera visita a Colombia para reunirse, en la sede de la Presidencia de la República en Barranquilla, con el presidente Abelardo de la Espriella, en lo que será la visita de más alto nivel de la administración de Donald Trump en casi un mes de mandato de De la Espriella.

La visita, según Noticias Caracol, está programada para inicios de la próxima semana y la agenda estará marcada por cuestiones diplomáticas, seguridad regional y los intercambios comerciales entre ambos países.

Vale la pena recordar que estos temas han sido los de mayor importancia para Washington desde las últimas elecciones presidenciales, en las que apoyaron al hoy presidente. Una vez posesionado De la Espriella, anunciaron un paquete de USD 1.000 millones en fondos para Colombia para cubrir prácticamente la misma agenda que se filtró para la reunión de la próxima semana.

También están pendientes por definirse los parámetros por los cuales ambos países realizarán operaciones conjuntas en territorio colombiano, un anuncio hecho por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, cuando firmó con el ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, la entrada del país al Escudo de las Américas.

La semana pasada, el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur estadounidense, visitó la frontera entre Ecuador y Colombia, donde sostuvo varias reuniones en suelo vecino con sus autoridades, con el ministro Jorge Eduardo Mora y con el comandante de las Fuerzas Militares, general Érick Rodríguez.

Será la primera visita de Marco Rubio a Colombia en más de una década, siendo la última en 2014, cuando ejercía como senador por el estado de Florida, cargo para el que fue reelegido hasta enero de 2025, cuando fue designado por Trump para su cargo actual.

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