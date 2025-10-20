Logo El Espectador
Volver a la mesa: solución entre EE. UU. y Colombia es diálogo, no ir con terceros

Con el Tratado de Libre Comercio y la cooperación militar en la balanza, Colombia se enfrenta a una encrucijada. El ruido de los foros internacionales es un callejón sin salida; la única ruta es restaurar los canales directos con Washington.

Hugo Santiago Caro
20 de octubre de 2025 - 11:20 p. m.
La relación entre Colombia y Estados Unidos no pasa por sus mejores momentos.
La relación entre Colombia y Estados Unidos no pasa por sus mejores momentos.
Foto: Katerine González Clavijo

Desde el discurso de Gustavo Petro en Naciones Unidas, era cuestión de tiempo para que Estados Unidos y Colombia llegaran al punto en el que están hoy. Sí, no es la primera crisis, pero la diferencia radica en los términos a los que estamos llegando. “Lunático” y “líder de un cártel”, le dijo Donald Trump a Petro, quien respondió insinuando la suspensión del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

Si bien la presidenta de la Cámara Colombo-Estadounidense, María Claudia Lacouture, afirmó en X que “lo anunciado por EE. UU. no lo termina ni...

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Gilberto R.M.(54899)Hace 16 minutos
Los EE.UU, solo miran la paja en el ojo ajeno: son los máximos consumidores de alucinógenos y le cargan la responsabilidad a los más pendejos , -como reza el dicho popular- . Ahora que el Amo imperial (Pistolero S. XXI ) amenaza y castiga a quienes no se le arrodillan, a su egolatria, pone en riesgo no solo a la "gran potencia", sino al Planeta entero.
Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 46 minutos
Por Petro fuera él pediría la mediación de Hamas...
  • gustavo galan(6016)Hace 34 minutos
    Otro comentario peor
