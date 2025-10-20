Volver a la mesa: solución entre EE. UU. y Colombia es diálogo, no ir con terceros

La relación entre Colombia y Estados Unidos no pasa por sus mejores momentos. Foto: Katerine González Clavijo

Desde el discurso de Gustavo Petro en Naciones Unidas, era cuestión de tiempo para que Estados Unidos y Colombia llegaran al punto en el que están hoy. Sí, no es la primera crisis, pero la diferencia radica en los términos a los que estamos llegando. “Lunático” y “líder de un cártel”, le dijo Donald Trump a Petro, quien respondió insinuando la suspensión del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

Si bien la presidenta de la Cámara Colombo-Estadounidense, María Claudia Lacouture, afirmó en X que “lo anunciado por EE. UU. no lo termina ni...