Vuelos suspendidos hacia Venezuela: ¿qué implica esto para la frontera con Colombia?

Viajeros cruzan la frontera colombo-venezolana ante la suspensión de vuelos internacionales. Foto: Valeria Gómez Caballero

Las aerolíneas internacionales han cancelado cientos de vuelos hacia Venezuela tras la reciente advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. El comunicado, publicado el pasado viernes, instó a las compañías aéreas a extremar precauciones al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe, provocando una reacción inmediata entre los operadores. Esta medida plantea preguntas clave: ¿qué significa para quienes planean viajar a Venezuela y cómo podría alterar el flujo de tránsito en la frontera con...