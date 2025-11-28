Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Vuelos suspendidos hacia Venezuela: ¿qué implica esto para la frontera con Colombia?

La suspensión de vuelos a Venezuela desplaza el tránsito a tierra: la frontera con Colombia asume el impacto en capacidad y seguridad.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
28 de noviembre de 2025 - 02:00 a. m.
Viajeros cruzan la frontera colombo-venezolana ante la suspensión de vuelos internacionales.
Viajeros cruzan la frontera colombo-venezolana ante la suspensión de vuelos internacionales.
Foto: Valeria Gómez Caballero

Las aerolíneas internacionales han cancelado cientos de vuelos hacia Venezuela tras la reciente advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. El comunicado, publicado el pasado viernes, instó a las compañías aéreas a extremar precauciones al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe, provocando una reacción inmediata entre los operadores. Esta medida plantea preguntas clave: ¿qué significa para quienes planean viajar a Venezuela y cómo podría alterar el flujo de tránsito en la frontera con...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Colombia

Venezuela

Gustavo Petro

Nicolás Maduro

Estados Unidos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.