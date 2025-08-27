No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Washington celebra, el narco se reorganiza: lo que deja la confesión de Zambada

La declaración de culpabilidad de El Mayo Zambada coincide con la presión de Trump sobre México y abre el debate sobre si estos golpes son cooperación judicial o gestos político-mediáticos.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
27 de agosto de 2025 - 11:00 a. m.
Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg del narcotraficante mexicano Ismael 'el Mayo' Zambada (i) hablando con su abogado Frank Pérez durante el juicio realizado en un tribunal federal este lunes, en Nueva York.
Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg del narcotraficante mexicano Ismael 'el Mayo' Zambada (i) hablando con su abogado Frank Pérez durante el juicio realizado en un tribunal federal este lunes, en Nueva York.
Foto: EFE - Jane Rosenberg

Los golpes de Estados Unidos a la organización criminal de narcotráfico mexicana siguen asestándose bajo la administración de Donald Trump. Esta vez, el exlíder del cártel de Sinaloa y otrora socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable por dos delitos de narcotráfico por los que es acusado en un tribunal de Nueva York. Es el tercer golpe que se da en menos de dos meses, después de que Ovidio Guzmán, uno de los hijos de El Chapo, también se declarara culpable en julio de cuatro cargos parecidos en Chicago.

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.
Bueno Bueno(20426)Hace 12 minutos
La lucha contra el narcotráfico es algo eterno, donde unos ponen los muertos, la miseria y la pobreza y otros las ganancias (no son los capos). Eso está pensado para que siempre exista y produzca pretextos para invasiones, gasto militar, ganancias para unos pocos y muerte para muchos.
