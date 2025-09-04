Washington demanda a Trump tras desplegar la Guardia Nacional: “Es una ocupación”

Miembros de la Guardia Nacional situados no muy lejos del Capitolio de Estados Unidos, en Washington. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

La ciudad de Washington demandó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue de la Guardia Nacional. El abogado Brian Schwalb aseguró que los cientos de soldados constituyen esencialmente una “ocupación militar involuntaria” y agregó en la demanda que el envío de los uniformados implica un uso ilegal de las Fuerzas Armadas.

En el texto que presentó, Schwalb argumentó que “el despliegue sin el consentimiento del distrito es una violación a la soberanía y a su derecho al autogobierno”, además de que mencionó que “ocasiona daños económicos, pues deprime las actividades comerciales y el turismo, que son la columna vertebral de la economía local”.

Este es el más reciente golpe legal contra Trump y su idea de enviar tropas a ciudades, sobre todo demócratas, para impulsar sus políticas migratorias y de seguridad. Se conoce, además, pocos días después de que un juez estableciera que el envío de tropas que ordenó a Los Ángeles violó las leyes que prohíben el uso de las Fuerzas Armadas para fines nacionales.

El líder de la Casa Blanca ha hablado de la posibilidad de hacer algo similar en otros lugares, como Chicago, con la excusa de frenar la delincuencia, que los líderes locales rechazan. Ahora, ante el tribunal, Schwalb agregó: “Los soldados armados no deberían vigilar a ciudadanos estadounidenses en territorio estadounidense. La ocupación militar forzada del Distrito de Columbia viola nuestra autonomía local y nuestras libertades fundamentales. Debe terminar”.

