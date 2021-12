Xiomara Castro fue declarada oficialmente presidenta de Honduras

Con 1.716.793 votos, equivalentes al 51,12 % de los sufragios, Xiomara Castro ocupará el ejecutivo tras derrotar a Nasry Asfura, el candidato del oficialismo. Foto: AFP

El Consejo Nacional Electoral declaró oficialmente que Xiomara Castro, candidata por el Partido Libertad y Refundación, es la presidenta electa de Honduras, siendo la primera mujer en ocupar dicho cargo. Con 1.716.793 votos, equivalentes al 51,12 % de los sufragios, Castro ocupará el ejecutivo tras derrotar a Nasry Asfura, quien alcanzó el respaldo de 1.240.260 ciudadanos (36,93 %), a pesar de ser el candidato del oficialismo.

Según se lee en EFE, Castro empezó a incursionar en la política en medio de las marchas con las que abogaba por la restitución de su marido, el expresidente Manuel Zelaya, derrocado en el golpe de Estado de 2009. En 2013 se lanzó como candidata presidencial, pero perdió los comicios contra Juan Orlando Hernández, el presidente saliente, argumentando que hubo fraude. Aunque quiso aspirar de nuevo a la presidencia, en 2017 cedió su candidatura a Salvador Nasralla, “quien presidía el Partido Anticorrupción (PAC), creando una Alianza de Oposición contra la Dictadura, que luego fracasó y ambos entraron en agrias confrontaciones”, informa la agencia de noticias.

Medios locales, como el diario La Prensa, informaron que la jornada electoral del 28 de noviembre transcurrió en calma y con alta participación, según la percepción de los candidatos presidenciales y los observadores electorales. De acuerdo con la Asociación para una Sociedad más Justa, el 59,23 % de los ciudadanos habilitados para votar acudieron a las urnas, y, según Kelvin Aguirre, consejero presidente del Consejo Nacional Electoral, las elecciones generales tuvieron una participación histórica del 62 %. Es decir, más de 3.211.000 hondureños votaron. Sin embargo, aquellos que viven en Estados Unidos reportaron que muchos no pudieron hacerlo.

Entre la Asociación Municipios de Honduras (Amhon), la Asociación de Organismos no Gubernamentales de Honduras (Asonog), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la Comisión de Acción Social Menonita en Honduras (Casm), el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), la Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh) y la iniciativa Voto informado, reunieron a 1.400 observadores que estuvieron atentos al desarrollo de los comicios. Si bien dichas organizaciones informaron que la jornada transcurrió en paz, ellas reportaron ciertas falladas relacionadas, por ejemplo, con la apertura de los centros de votación. “Ellos debieron abrir a las 7:00 a.m., pero, en promedio, se habilitaron entre las 7:20 a.m. y las 8:30 a.m.”, informa La Prensa.

Entre otras irregularidades que se vieron, y que el diario hondureño reportó, están algunas manipulaciones de votos y el ingreso de los votantes con teléfonos celulares. Además, se conoció que la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) no funcionó, lo que impidió que algunas personas pudieran revisar cuál era su punto de votación a través de ese portal.

