Ya no es solo la frontera: así opera la Patrulla Fronteriza en las carreteras de EE. UU.

Imagen de referencia de un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que apunta con un gas lacrimógeno a manifestantes durante una protesta en Minneapolis. Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

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Los cruces de migrantes irregulares alcanzaron su nivel más bajo en más de medio siglo en medio del segundo mandato del presidente Donald Trump y eso ha dado un viraje en cómo opera la Patrulla Fronteriza estadounidense en el borde con México. El énfasis ahora está puesto en los retenes en las autopistas, donde los agentes buscan interceptar a los cargamentos de drogas y a los migrantes indocumentados que lograron ingresar al país, así como a quienes los transportan a ellos.

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Los puestos de control en las carreteras se han visto desde hace décadas, y han sido objeto de críticas de los estadounidenses por el tráfico y por el escrutinio al cual han tenido que ser sometidos. Ahora bien, el jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector de San Diego, Justin De La Torre, citado por el medio The San Diego Union Tribune, dijo que en los últimos meses los uniformados se han centrado nuevamente en funciones policiales: “Ahora podemos patrullar la totalidad de nuestras 60 millas. Podemos patrullar la costa y establecer nuestros puestos de control, lo que nos permite detectar grupos que se nos escaparon en la frontera inmediata”.

De acuerdo con lo dicho por las autoridades, los agentes han detenido a personas que transportan drogas y armas, así como a traficantes de personas que son ciudadanos o residentes estadounidenses. Según el jefe de la policía, citado por el mismo medio, unas 100 personas han sido arrestadas en los retenes de San Diego desde octubre del año pasado. En un video publicado por la agencia se vio uno de los operativos. Un joven tuvo que parar el carro en el que iba por el retén. Se le escuchó decir: “No hay nadie ahí. No sé qué están haciendo ustedes. Solo tengo mis cosas”. Sin embargo, cuando los agentes abrieron el baúl, encontraron a un mexicano indocumentado. Ese fue uno de los siete incidentes reportados en julio por el sector Yuma, en el estado de Arizona.

Los operativos también han puesto el foco en conductores de camiones de carga que obtuvieron permisos de trabajo durante la Administración de Joe Biden y que el Gobierno de Trump ha dejado de reconocer, se lee en el diario El País, que citó un comunicado firmado por Dustin W. Caudle, jefe interino de la Patrulla Fronteriza en dicha zona: “Estamos comprometidos a proteger a nuestros ciudadanos de todas las amenazas internacionales, ya sea de conductores sin licencia o sin la capacitación adecuada, o de organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de personas o drogas”.

Entretanto, la Patrulla Fronteriza sigue creciendo y a finales de junio alcanzó la cifra más alta de agentes en sus 102 años de historia: 21.471. La administración Trump se ha fijado como meta elevar el número a 25.000 elementos.

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