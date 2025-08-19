No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Más que un traje: lo que la moda dice de Zelenski ante Trump

Zelenski deja atrás el uniforme militar y viste traje oscuro en su encuentro con Trump, marcando un giro en su imagen política.

Vanessa Friedman | The New York Times
19 de agosto de 2025 - 05:50 p. m.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, visitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, visitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.
Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL

Al igual que los primeros ataques de Trump a Zelenski (y a su vestimenta) parecían una escena guionizada para la televisión, la disposición de Zelenski a cambiar de traje puede haber sido tomada por Trump como una señal de que él dirigía el espectáculo.

Nueva negociación, nuevo look. Cuando el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó a la Casa Blanca el lunes para reunirse con el presidente Donald Trump, había cambiado la ropa de estilo militar que ha sido su

Por Vanessa Friedman | The New York Times

