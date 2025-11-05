Conoce más
05 de noviembre de 2025 - 05:53 p. m.
Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York que alguna vez quiso ser rapero
El ganador de la elección a la Alcaldía de la Gran Manzana, de 34 años, nació en Uganda, en una familia de origen indio, pero ha vivido en Estados Unidos desde los siete años. En 2018 se convirtió en ciudadano estadounidense y esta semana se consolidó como el primer alcalde musulmán de Nueva York.
