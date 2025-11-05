Logo El Espectador
05 de noviembre de 2025 - 05:53 p. m.

Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York que alguna vez quiso ser rapero

El ganador de la elección a la Alcaldía de la Gran Manzana, de 34 años, nació en Uganda, en una familia de origen indio, pero ha vivido en Estados Unidos desde los siete años. En 2018 se convirtió en ciudadano estadounidense y esta semana se consolidó como el primer alcalde musulmán de Nueva York.

fredys lopez ortega(9j2g1)Hace 44 minutos
Aunque Trump ha manifestado que en EEUU no se aceptará el comunismo, parece que este se le está metiendo en el rancho.. Se le ha metido en la misma ciudad donde nació Trump. La miseria en que viven miles de gringos y la opulencia en que vive una pequeña minoría ha hechos que la gente comience a despertar.
