“Andrés está bien, está con vida”: esposa de militar rescatado en México

Andrés Mauricio Cáceres viajó a México el pasado 12 de marzo por una oferta laboral. Su familia perdió su rastro el 20 de ese mes. Foto: Tomada de redes sociales

El sargento (r) Andrés Mauricio Cáceres Arciniegas fue rescatado en México, luego de que sus familiares anunciaran su desaparición en el estado de Michoacán. La noticia la confirmó la Cancillería, mientras que la esposa del militar retirado aseguró que “Andrés está bien, está con vida, está sano, no sufrió ninguna lesión. Es un luchador. Muchas gracias a las oenegés de mujeres en México que me ayudaron y a todas las personas que hicieron posible su rescate”.

Nuestra delgación diplomática en México ha logrado encontrar al señor Cáceres exmilitar pereirano y lo regresa sano y salvo a Colombia. https://t.co/nwIChl9QVt — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 25, 2024

Según la familia de Cáceres, el exmilitar viajó a México por una oferta laboral el pasado 12 de marzo y no volvieron a saber de él. “Gracias a la coordinación del Consulado, en cabeza del cónsul Andrés Hernández, el sargento Cáceres Arciniegas fue rescatado en las últimas horas en un trabajo conjunto de la Comisión de Búsqueda de desaparecidos y Migración México”, explicó la Cancillería en un comunicado de prensa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores agregó que Cáceres “recibió atención médica y fue diagnosticado con un cuadro de deshidratación, por el cual está siendo atendido en un centro hospitalario”. Una vez termine el tratamiento y cumpla con los protocolos de las autoridades locales, el militar retirado será deportado de regreso a Colombia. Según su familia, la oferta que le hicieron a Cáceres era de unos $7 millones mensuales.

Gracias a la coordinación del Consulado en CDMX, Militar colombiano desaparecido fue rescatado en las últimas horas en un trabajo conjunto de la Comisión de Búsqueda de desaparecidos y Migración México.https://t.co/ZH4R7dkyUf — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) March 25, 2024

Según el periódico El Colombiano, el trabajo consistía en escoltar el transporte de una carga de limones. Sin embargo, la realidad fue otra. En el último mensaje que recibió su esposa, el 20 de marzo, le advirtió que el trabajo no era lo que le habían prometido y que “sus principios no le permitían estar en ese lugar, por lo que se fue para el monte del sur de México, huyendo de las personas con las que se encontraba”, dijo la esposa al diario antioqueño. Por ahora, las autoridades no han confirmado la fecha de regreso del colombiano

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesan los temas internacionales, quiere opinar sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com