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Argentina 50 años después de la dictadura: “Yo nunca creí que mi país tuviera tanto odio”

Hoy se cumple medio siglo de que los militares implantaran un régimen que entre 1976 y 1983 desapareció a 30 mil personas. A propósito, publicamos un retrato de la Argentina de ayer y de hoy contenida en el discurso del escritor Martín Caparrós al recibir el Doctorado Honoris Causa en la Universidad de Buenos Aires (UBA) el año pasado.

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Martín Caparrós * / Especial para El Espectador
24 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
Pablo Díaz, de 67 años, secuestrado en La Plata el 16 de septiembre de 1976 durante la dictadura militar (1976-1983), lee una de las cartas que escribió a su familia durante su cautiverio, en una entrevista con AFP en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 13 de marzo de 2026. Los sobrevivientes de la dictadura argentina de 1976-1983 representan a una generación devastada.
Pablo Díaz, de 67 años, secuestrado en La Plata el 16 de septiembre de 1976 durante la dictadura militar (1976-1983), lee una de las cartas que escribió a su familia durante su cautiverio, en una entrevista con AFP en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 13 de marzo de 2026. Los sobrevivientes de la dictadura argentina de 1976-1983 representan a una generación devastada.
Foto: AFP - LUIS ROBAYO

Soy un cobarde.

Huí de mi fracaso, de nuestro fracaso. Llevo más de 12 años sin vivir en mi supuesto país, la Argentina, ni en mi innegable ciudad, Buenos Aires. Llevo más de 12 años de fuga sostenida y, sobre todo desde que me fugo sobre ruedas, he recibido unos pocos premios. Los agradecí con poemas, canciones y otras panderetas: con todo el humor posible para tratar de decir señores, esto no es exactamente para mí, riámosnos y divirtámosnos juntos. En este caso me parece que no puedo hacer lo mismo: aquellos premios apenas si se rozaban con...

Por Martín Caparrós * / Especial para El Espectador

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Berta Lucía Estrada(2263)Hace 17 minutos
¿"riámosnos y divirtámosnos "? Vea pues...
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