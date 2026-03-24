Argentina 50 años después de la dictadura: “Yo nunca creí que mi país tuviera tanto odio”

Pablo Díaz, de 67 años, secuestrado en La Plata el 16 de septiembre de 1976 durante la dictadura militar (1976-1983), lee una de las cartas que escribió a su familia durante su cautiverio, en una entrevista con AFP en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 13 de marzo de 2026. Los sobrevivientes de la dictadura argentina de 1976-1983 representan a una generación devastada. Foto: AFP - LUIS ROBAYO

Soy un cobarde.

Huí de mi fracaso, de nuestro fracaso. Llevo más de 12 años sin vivir en mi supuesto país, la Argentina, ni en mi innegable ciudad, Buenos Aires. Llevo más de 12 años de fuga sostenida y, sobre todo desde que me fugo sobre ruedas, he recibido unos pocos premios. Los agradecí con poemas, canciones y otras panderetas: con todo el humor posible para tratar de decir señores, esto no es exactamente para mí, riámosnos y divirtámosnos juntos. En este caso me parece que no puedo hacer lo mismo: aquellos premios apenas si se rozaban con...