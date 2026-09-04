04 de septiembre de 2026 - 11:19 p. m.
Caso Lindsay Clancy: sin veredicto en el juicio por la muerte de sus tres hijos, ¿qué sigue?
Después de siete días de deliberaciones, el jurado no logró decidir si Lindsay Clancy sabía lo que hacía cuando mató a sus tres hijos, una disputa que terminó con el juicio declarado nulo.
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