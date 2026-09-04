Home

Mundo
04 de septiembre de 2026 - 11:19 p. m.

Caso Lindsay Clancy: sin veredicto en el juicio por la muerte de sus tres hijos, ¿qué sigue?

Después de siete días de deliberaciones, el jurado no logró decidir si Lindsay Clancy sabía lo que hacía cuando mató a sus tres hijos, una disputa que terminó con el juicio declarado nulo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Mundo

Unidad de Video

Conoce más

Temas Relacionados

Caso Lindsay Clancy

Lindsay Clancy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.