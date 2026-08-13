Cien años de Fidel Castro: “El último ‘monstruo sagrado’ de la política internacional”

Fidel Alejandro Castro Ruz fue un político revolucionario marxista y abogado cubano que ejerció el poder ejecutivo en su país durante casi 50 años, como primer ministro entre 1959 y 1976 y presidente de 1976 a 2008. Nació el 13 de agosto de 1926, en Birán, y murió el 25 de noviembre de 2016 en La Habana. Esta foto fue tomada el 3 de septiembre de 2010, mientras Castro daba un discurso en la Universidad de La Habana. Foto: AFP - ADALBERTO ROQUE

Cien horas con Fidel

Daban las dos de la madrugada y llevábamos horas conversando. Nos hallábamos en su despacho personal del palacio de la Revolución. Una pieza austera, amplia, de techo alto, con anchos ventanales cubiertos por cortinas de color claro que dan a una gran terraza desde donde se divisa una de las principales avenidas de La Habana. Adosada a la pared del fondo, una inmensa biblioteca y, delante de ella, una larga y maciza mesa de trabajo repleta de libros y de documentos. Todo muy ordenado. Dispuestas en las estanterías o...