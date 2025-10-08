La democracia en Latinoamérica esta en alarmante retroceso, afirma IDEA, ¿por qué?

A propósito del más reciente informe de IDEA Internacional sobre el estado de la democracia en el mundo, su directora regional para América Latina y el Caribe, Marcela Ríos Tobar, explica por qué Colombia figura entre los países con estabilidad institucional, pero también con señales de alarma por la polarización y deterioro del Estado de derecho. La experta analiza los casos de El Salvador, Nicaragua y Venezuela, y advierte sobre los riesgos del debilitamiento de la prensa, la justicia y los órganos electorales en la región.