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26 de agosto de 2026 - 10:59 p. m.

Colombia puede deportar migrantes, pero cumpliendo la ley

La Convención Americana prohíbe expresamente la expulsión colectiva de extranjeros. En este video le explicamos qué derechos tiene la población migrante, incluso si es irregular, y refugiada.

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Unidad de Video

Fabián Cárdenas

Fabián Cárdenas

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