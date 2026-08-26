26 de agosto de 2026 - 10:59 p. m.
Colombia puede deportar migrantes, pero cumpliendo la ley
La Convención Americana prohíbe expresamente la expulsión colectiva de extranjeros. En este video le explicamos qué derechos tiene la población migrante, incluso si es irregular, y refugiada.
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