Torre de Tokio: degustación literaria

Desde hace quince años una media docena de oradores japoneses cuyo trabajo tiene que ver con las letras, son invitados a servir, como si fuera la degustación de un plato exquisito, la trama del libro de un autor hispanohablante para convencer a un público de editores de que lo publiquen en japonés. (Lea acá más columnas de Gonzalo Robledo sobre Japón).

Los invitados suelen ser representantes de editoriales, hombres y mujeres cuyo trabajo es decidir qué leerán en los próximos meses y años los japoneses adultos o con qué historia ilustrada se irán a dormir los niños del archipiélago.

Entre los asistentes es posible encontrar también a hispanistas y traductores de primer nivel, como el profesor Fumiaki Noya, sabedor de todo lo que todos quisiéramos saber sobre El Quijote, Gabriel García Márquez o Jorge Luis Borges.

Dos asientos a la izquierda no es raro ver al traductor al japonés de Mario Vargas Llosa y de Juan Gabriel Vásquez, el profesor Takaatsu Yanagihara, quien amablemente enseña a una de las oradoras del día la pronunciación madrileña de la c de “Dulce”, el título de una novela gráfica española.

El evento se llama en inglés New Spanish Books (NSB) y se puede traducir como Nuevos Libros en Español.

Es una iniciativa de ICEX España Exportación e Inversiones, entidad pública de promoción empresarial que ha conseguido que se publiquen en japonés 48 obras, casi todas de autores españoles y latinoamericanos publicadas en España.

Funciona como una muestra de platos selectos donde los editores, como si fueran exigentes chefs, degustan una cucharada del relato ofrecido, disciernen sus ingredientes, su técnica y calculan costes de edición y tirada.

Quienes preparan las muestras para la degustación suelen ser traductores expertos que leen cada libro y sintetizan en japonés su argumento.

Para mostrar a qué sabrá la obra al ser confeccionada con los ingredientes locales, los traductores vierten al japonés un fragmento.

Sin que apenas se note, aprovechan las diferencias estructurales que pueden convertir una frase como “Yo fui al supermercado” en “Al supermercado fui” o prescinden del sujeto para no confundir al lector.

En el portal de YouTube de NSB es posible ver a Satoru Hirose de la editorial Suiseisha, explicando la historia de Damaris, la dueña de una perra que vive en el Pacífico colombiano, narrada por Pilar Quintana en “La perra”, en una presentación que convenció a la editorial Kokusho Kankokai de publicarla.

El convite es siempre nocturno y tiene algo de esas reuniones ancestrales que congregan la tribu para contar cuentos alrededor de una hoguera, con el valor agregado de que en cada relato late el deseo de mostrar que con pescado y arroz se puede hacer paella y también sushi.

