Tigre sin dientes: la crisis de la Corte Penal Internacional explicada

Corte Internacional, Netanyahu y Marco Rubio
Foto: El Espectador
“El problema no es la Corte Penal Internacional (CPI) que procesó a Putin o Netanyahu, o la Corte Penal Internacional que le dijo a Israel que no podía sitiar por hambre a Gaza”. Son las palabras de Luis Moreno Ocampo, en conversación con El Espectador, sobre la crisis actual del tribunal, que se encuentra bajo escrutinio, pero también bajo ataque. Él, que fue el primer fiscal jefe de la CPI, entre 2003 y 2012, cree que “el problema es que no funciona el sistema político mundial porque los líderes nacionales no están respetando las reglas...
Por Bastian Mühling
Periodista y becario del International Journalist Program (IJP) 2026. En El Espectador trabajo en la sección Internacional. En Alemania escribo sobre política digital e inteligencia artificial para el Süddeutsche Zeitung Dossier. Estudié parte de mi carrera en periodismo en la Universidad de Antioquia en Medellín.bmuhling@elespectador.com
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