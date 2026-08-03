Tigre sin dientes: la crisis de la Corte Penal Internacional explicada

Corte Internacional, Netanyahu y Marco Rubio Foto: El Espectador

“El problema no es la Corte Penal Internacional (CPI) que procesó a Putin o Netanyahu, o la Corte Penal Internacional que le dijo a Israel que no podía sitiar por hambre a Gaza”. Son las palabras de Luis Moreno Ocampo, en conversación con El Espectador, sobre la crisis actual del tribunal, que se encuentra bajo escrutinio, pero también bajo ataque. Él, que fue el primer fiscal jefe de la CPI, entre 2003 y 2012, cree que “el problema es que no funciona el sistema político mundial porque los líderes nacionales no están respetando las reglas...