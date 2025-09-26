Logo El Espectador
Mundo
América
¿Cómo se politizaron tanto los programas nocturnos? No empezó con Trump

Los monólogos de late-night, desde Jon Stewart criticando a Bush hasta Kimmel desafiando a Trump, transformaron la comedia en política en Estados Unidos.

Jason Zinoman | The New York Times
26 de septiembre de 2025 - 06:03 p. m.
Un activista protesta por la libertad frente a los estudios donde se graba el show de Jimmy Kimmel en Estados Unidos.
Foto: EFE - ALLISON DINNER

Los monólogos de los presentadores pueden parecer especialmente mordaces ahora, pero la tendencia despegó realmente durante el gobierno de George W. Bush, antes de la guerra de Irak.

Los programas de entrevistas de medianoche, o late-night, no siempre fueron la punta de lanza.

Durante la mayor parte de su historia, este género distintivamente estadounidense le presentó al público hombres trajeados y bien educados del medio oeste que arrullaban a los telespectadores con chistes apolíticos y charlas con famosos. Los que generaban polémica...

Por Jason Zinoman | The New York Times

