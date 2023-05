¿Cuánto ganará el rey Carlos? Este es el sueldo de la familia real británica

El rey Carlos III y la reina consorte, Camila Parker, en el palacio de Westminster en Londres. El 6 de mayo serán coronados como los nuevos monarcas. Foto: EFE - NEIL HALL

Más de 2.000 personas, entre jefes de Estado, reyes y miembros de diversas monarquías, políticos y representantes de la sociedad civil asistirán el sábado a la ceremonia de coronación de Carlos III en la Abadía de Westminster, en el centro de Londres. El nuevo monarca, de 74 años, prometió que el suyo sería un reinado austero.

¿Cuánto dinero ganará Carlos III? Aunque los miembros de la corona británica no están obligados a revelar cuánto dinero reciben cada año, como sí deben hacer otros soberanos, la prensa inglesa revela que el nuevo soberano ganará un sueldo anual de cerca de $98 millones de euros anuales, el mismo que recibía su madre, la fallecida Isabel II.

The Daily Mail señaló que esa era la cantidad que recibí ala reina y con la que pagaba todos los gastos de la Casa Real, como viajes oficiales, mantenimiento, salarios de los empleados del Palacio, que según cuentas reveladas por la prensa inglesa, ascenderían a $50 millones de euros, por lo que en realidad, la monarca recibía menos de la mitad de los $98 millones de euros anuales.

La fortuna de Carlos III

La revista Forbes reveló que Carlos llega al trono con un patrimonio mucho mayor que el de su la fallecida reina, pues ella no solo dejó un legado de servicio impecable a la nación, sino una enorme fortuna personal, estimada en US$500 millones, que ahora pasa a manos del hijo mayor, principalmente, y también al resto de la familia real británica; el príncipe Andrés, la princesa Ana y el príncipe Eduardo.

Antes de tener la corona sobre su cabeza, el príncipe Carlos recibía cerca de US$ 28,5 millones al año, como Duque de Cornualles; su hijo William, cerca de US$ 4 anuales y Harry, US$ 3, revelan medios británicos. Dinero que no se financia con un presupuesto establecido por el Parlamento británico. La corona se financia con un fondo llamado “Subvención Soberana”, que le otorga cada año el 25% de los ingresos producidos por el Crown Estate, un portafolio de propiedades que generan rendimientos a los miembros de la realeza.

Carlos III, es sin embargo, el miembro de la realeza más adinerado. Según la revista Fortune, su patrimonio ascendía, antes de recibir la herencia materna, a US$440 millones, de acuerdo con la valoración de una firma de inteligencia británica. La mayoría de sus bienes están invertidos en joyas, arte, colección de carros y bienes raíces, en donde se concentra la mayor parte de su patrimonio.

Una de las familias más ricas del mundo

De acuerdo con informes de la revista Forbes, la familia real tiene personas muy adineradas, principalmente los de mayor edad como Carlos III, la reina consorte Camila, y sus hermanos; luego viene el príncipe William y su esposa. Quien no entra en el grupo de muy adinerados es el príncipe Harry, a quienes les retiraron las funciones oficiales como miembros de la realeza en 2020.

Publicaciones como Forbes y Fortune han calculado la riqueza de esta familia en cerca de los US$28.000 millones. La firma Brand Finance, citada por la prensa británica, dice que la marca real de ronda los US$88.000 millones. Todas cifras aproximadas y cálculos de firmas de inteligencia, pues la reina Isabel II hizo cambiar una ley para que nunca se hiciera pública la información financiera de su familia.

La reina Isabel, sin embargo, salió mencionada en las filtraciones de Paradise Papers, en donde se mencionaba que era dueña de varios castillos, casas privadas, colecciones de arte y caballos. Se dijo también que tenía millonarias cuentas en el extranjero.

El Palacio de Buckingham, una de las residencias reales más famosas y una de las mayores atracciones turísticas de Londres, no pertenece a la familia real; tampoco el Castillo de Windsor y la Casa Clarence, donde vivió el príncipe Carlos, todo hace parte de propiedades de uso oficial y se mantienen con un fideicomiso para las futuras generaciones.

