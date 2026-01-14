¿Corre peligro en Target o Walmart? ¿ICE es inmune? Respuestas sobre las redadas en EE. UU.

Una mujer grita al ser encarada por agentes de migración durante una protesta en Minneapolis, Minnesota, tras la muerte de Reneé Good. Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

Ha pasado una semana desde que un agente migratorio de ICE mató a tiros a la ciudadana estadounidense Renée Nicole Good en Minneapolis, estado de Minnesota. Mientras estallan protestas a lo largo y ancho del país en reacción a los operativos cada vez más violentos de esta agencia federal, altos funcionarios del gobierno han dirigido el debate central a una pregunta clave: ¿qué tan inmunes pueden ser estos oficiales?

ICE en Minneapolis: la chispa que encendió Renée Nicole Good

El pasado 7 de enero, en el barrio de South Minneapolis, una agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)...