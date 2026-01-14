Logo El Espectador
¿Corre peligro en Target o Walmart? ¿ICE es inmune? Respuestas sobre las redadas en EE. UU.

Una semana después del tiroteo de Minneapolis, el foco del debate ya no está solo en el disparo que mató a Renée Nicole Good, sino en el alcance de la inmunidad legal que el gobierno atribuye a los agentes de ICE.

15 de enero de 2026 - 02:04 a. m.
Una mujer grita al ser encarada por agentes de migración durante una protesta en Minneapolis, Minnesota, tras la muerte de Reneé Good.
Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

Ha pasado una semana desde que un agente migratorio de ICE mató a tiros a la ciudadana estadounidense Renée Nicole Good en Minneapolis, estado de Minnesota. Mientras estallan protestas a lo largo y ancho del país en reacción a los operativos cada vez más violentos de esta agencia federal, altos funcionarios del gobierno han dirigido el debate central a una pregunta clave: ¿qué tan inmunes pueden ser estos oficiales?

ICE en Minneapolis: la chispa que encendió Renée Nicole Good

El pasado 7 de enero, en el barrio de South Minneapolis, una agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
