Aunque hay abundancia de dosis en el país, ha barreras que complican la vacunación: los puestos quedan muy lejos o las personas no tienen tiempo para vacunarse.

La campaña de vacunación en Estados Unidos ya no pasa por su mejor momento. Luego de dos meses de gran desempeño, el ritmo se ha estancado, cayendo de las 3 millones de dosis aplicadas al día en abril al 1,2 millones en mayo. Esto apunta a que, si las cosas siguen así, la meta del presidente Joe Biden de vacunar al 70 % de la población para el 4 de julio, Día de la Independencia, no se cumplirá.

Se necesitan 180 millones de adultos vacunados para la meta que se propuso Biden, y las tasas actuales indican que se llegaría a aproximadamente 175 millones de adultos con su primera dosis. Aunque no es mucha la diferencia, si la vacunación continúa estancada, Estados Unidos debería prender las alarmas.

El virus continúa circulando y, aunque ya hay millones de ciudadanos vacunados, son más las personas que no están protegidas. En verano y otoño podrían surgir nuevos brotes de contagios y existe la posibilidad de que haya variantes más contagiosas que aumenten la propagación. Así que hay que reactivar el ritmo de vacunación que se tenía hace solo un mes para que el país comience su retorno a la normalidad de una vez por todas. Para eso, hay que entender por qué los estadounidenses que no han recibido dosis no se están vacunando.

Una razón es el acceso a las vacunas. Aunque hay abundancia de dosis en el país, y cada vez estas se encuentran más asequibles para el público, hay barreras a tener en cuenta como el transporte o la disponibilidad de tiempo de las personas para ir a un puesto de vacunación: algunos quedan muy lejos.

Texas, Kansas, Nebraska, Montana y Virginia, son los estados con la menor cantidad de sitios de vacunación en relación con el tamaño de la población. El 35 % de los condados tienen dos o menos sitios de vacunación, y uno de cada 10 tenía menos de una instalación por cada 10.000 residentes. Esto hace que una porción importante de la población se encuentre a más de 16 kilómetros de un sitio de vacunación. Hay un problema de logística. Por otro lado, la clase obrera teme que sus jefes no den el tiempo necesario para vacunarse y recuperarse de los efectos de la inyección, que puede ser de uno o dos días.

Este mapa interactivo, realizado por TechRepublic, señala en dónde se encuentran ubicados los sitios de vacunación y qué tan lejos tendría que ir una persona para recibir una vacuna por condado.

El Gobierno a nivel federal podría trabajar en este ámbito, subsidiando tiempo libre pago a los trabajadores que se vacunen, o pidiendo a los empleadores que ofrezcan días libres con una bonificación por el tiempo que dura este proceso de vacunación. Se necesitan máximo dos días de descanso. También se debe estudiar en dónde se instalan los puestos de vacunación y ponerlos a una distancia más accesible para los ciudadanos de bajos ingresos.

Estos son los retos técnicos a superar, pero también hay otros desafíos en la práctica que ya son un poco más difíciles de manejar, como la motivación de las personas para vacunarse. Una quinta parte de los ciudadanos que aún no se han vacunado consideran que el Covid-19 no es una gran amenaza, según una encuesta de YouGov. Sin embargo, estos admiten que podrían ser persuadidos y vacunarse si hay otra razón para recibir la inyección. Esta puede ser que la vacuna sea un requisito para poder trabajar en una empresa o que haya un incentivo.

Hay que destacar que muchas compañías han trabajado con el Gobierno en este aspecto. A los estadounidenses les han ofrecido, entre otras cosas, pasajes de transporte gratis, donas, entradas a eventos como el Super Bowl y obras de teatro, bebidas, cupones, perros calientes e incluso un “mejor rendimiento” en aplicaciones de citas.

Un tercer aspecto es la falta de confianza en las instituciones, más que en la vacuna como tal. Como señalamos en este artículo, los experimentos estadounidenses del pasado con la población afroamericana ahuyentan a este grupo a la hora de ponerse la vacuna contra el coronavirus. ¿Cómo resolverlo?

La tarea de restaurar la confianza en el Gobierno es muy difícil. Algunos líderes políticos, como el expresidente Barack Obama, han trabajado en ello. El exmandatario le aseguró a los afroamericanos que, aunque reconoce los delitos cometidos en el pasado, lo más conveniente es vacunarse. Pero el trabajo debe comenzar desde el frente más cercano a esta población. Las iglesias y los líderes sociales locales han emprendido campañas de educación para que los afroestadounidenses ya no le teman a las vacunas. Tocar puerta por puerta, dialogando con cada ciudadano, ha demostrado ser más efectivo para este fin que un anuncio del Gobierno a nivel nacional.

La desconfianza en las vacunas es la última en esta lista de razones por las que el ritmo de vacunación en Estados Unidos disminuyó. Y aquí los culpables de esto son los medios de comunicación y los grupos de anti-vacunas, con ayuda de políticos tanto conservadores como liberales. En las noticias que se difunden en redes sociales se trata con mucho bombo los efectos secundarios que las vacunas han tenido en ciertas personas. Esto se ha hecho con mucha irresponsabilidad, bien sea porque falta rigor en los medios, porque no hay educación en el campo del periodismo científico o simplemente porque se busca tráfico social difundiendo estas noticias por redes sociales.

Ojo: los casos de efectos secundarios negativos son mínimos, como destacamos acá. Para enfrentar esa desconfianza en las vacunas se necesita un periodismo más serio, campañas de pedagogía en medios y desde el Gobierno y que los lectores rigurosos de estas notas nos ayuden compartiendo información correcta sobre la vacunación con su círculo más cercano.