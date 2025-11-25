Crisis global de violencia de género: cifras alarmantes y desafíos

Una mujer participa en una manifestación por el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer este martes, en San Salvador. Foto: EFE - Rodrigo Sura

El mundo está inmerso en guerras que dominan los titulares, pero existe una más silenciosa y persistente que cobra tantas vidas como cualquier conflicto: la violencia contra las mujeres. Se estima que 840 millones de ellas, es decir, una de cada tres en el planeta, han sufrido violencia de pareja o agresión sexual a lo largo de su vida, según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Esta cifra es profundamente significativa porque confirma, con datos irrefutables, la magnitud global de un problema que...