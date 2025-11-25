Logo El Espectador
Mundo
Crisis global de violencia de género: cifras alarmantes y desafíos

840 millones de mujeres padecen violencia de género en el mundo, con financiamiento mínimo y gobiernos sin respuestas. ¿Cómo se puede enfrentar una crisis global que no se asume como prioridad?

Laura Henao Arévalo
25 de noviembre de 2025 - 10:00 p. m.
Una mujer participa en una manifestación por el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer este martes, en San Salvador.
Una mujer participa en una manifestación por el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer este martes, en San Salvador.
Foto: EFE - Rodrigo Sura

El mundo está inmerso en guerras que dominan los titulares, pero existe una más silenciosa y persistente que cobra tantas vidas como cualquier conflicto: la violencia contra las mujeres. Se estima que 840 millones de ellas, es decir, una de cada tres en el planeta, han sufrido violencia de pareja o agresión sexual a lo largo de su vida, según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Esta cifra es profundamente significativa porque confirma, con datos irrefutables, la magnitud global de un problema que...

Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

