Mundo
Venezuela
De Irak a Venezuela: Por qué las intervenciones de EE. UU. fracasan cuando hay un botín

Las intervenciones de EE. UU. han fracasado cuando el plan político es reemplazado por la administración del botín. EE. UU. ya lo aprendió, solo que nunca lo aplica. Trump no promete democracia en Venezuela. Promete petróleo. Y la historia muestra cómo termina eso.

Camilo Gómez Forero
05 de enero de 2026 - 11:30 p. m.
El expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, junto a su vicepresidente, Dick Cheney.
Foto: AFP - MANDEL NGAN

Estados Unidos se resiste a aprender de sus errores. O al menos eso han demostrado todas sus intervenciones en el extranjero en lo que va del siglo cuando se propone “defender la democracia”. Los problemas siempre llegan con la declaración simbólica de “victoria”. En Afganistán, tras derrocar rápidamente al régimen talibán, George W. Bush declaró sus objetivos iniciales cumplidos. Lo que siguió fueron dos décadas de guerra, una reconstrucción fallida, corrupción, desgaste interno y, finalmente, el retorno de los talibanes al poder en 2021.

Sin...

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 45 minutos
Sería que China, Rusia y Cuba estaban en Venezuela por las hallacas y el pabellón?
Jesús Vargas(0u41y)Hace 1 hora
"Cada vez que EEUU 'salva' a un pueblo, lo deja convertido en un manicomio o en un cementerio" Eduardo Galeano
  • MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 44 minutos
    Después dijo don Eduardo que se arrepentía profundamente de haber dicho tantas tonterías
RICARDO BOTERO(81050)Hace 1 hora
He ahí el nudo: Llevar a Maduro a una Corte en NY no garantiza el control del petróleo cuando China espera que no se interrumpa el flujo de barcos hacia allá porque, además, Venezuela le paga a China su deuda externa con petróleo. Quitarle el petróleo venezolano a China es una especie de bloqueo a China y quien sabe si el señor Xi se va a quedar de manos cruzadas. En todo caso el control no lo tiene la propia Venezuela.
