¿De qué depende el éxito de la democracia? (Análisis)

El sistema de frenos y contrapesos está condenado a desmoronarse en un contexto de creciente desigualdad económica, porque detrás de ella viene la desigualdad política.

Joseph E. Stiglitz
Joseph E. Stiglitz
08 de octubre de 2025 - 11:07 p. m.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, habla en un evento de 'Democracia Siempre' para celebrar el el legado del expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica, en Nueva York (Estados Unidos), en septiembre de 2025. EFE/ Alberto Boal
El presidente de Chile, Gabriel Boric, habla en un evento de 'Democracia Siempre' para celebrar el el legado del expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica, en Nueva York (Estados Unidos), en septiembre de 2025. EFE/ Alberto Boal
Foto: EFE - Alberto Boal

El 24 de septiembre pasado, veinte países democráticos del norte y el sur global (entre ellos Brasil, Chile, España y Noruega) se reunieron en Naciones Unidas, no sólo para reafirmar un compromiso con la democracia, sino también para desarrollar una agenda que la sostenga y enriquezca.

El grupo al que pertenecen se llama

