¿De qué depende el éxito de la democracia? (Análisis)

El presidente de Chile, Gabriel Boric, habla en un evento de 'Democracia Siempre' para celebrar el el legado del expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica, en Nueva York (Estados Unidos), en septiembre de 2025. EFE/ Alberto Boal Foto: EFE - Alberto Boal

El 24 de septiembre pasado, veinte países democráticos del norte y el sur global (entre ellos Brasil, Chile, España y Noruega) se reunieron en Naciones Unidas, no sólo para reafirmar un compromiso con la democracia, sino también para desarrollar una agenda que la sostenga y enriquezca.

El grupo al que pertenecen se llama