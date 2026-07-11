El ejército de EE.UU. lanza nueva ronda de ataques contra Irán

Imagen de referencia: fotografía aérea que muestra embarcaciones frente a la península de Musandam, en el norte de Omán y cerca del estrecho de Ormuz. Foto: AFP - Agencia AFP

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El ejército de Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán el sábado, después de que Teherán “atacara descaradamente” a un portacontenedores en el estrecho de Ormuz.

Fue la tercera ronda de ataques contra Irán esta semana, señaló el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado, “después de que fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaran descaradamente al M/V GFS Galaxy, un portacontenedores con bandera de Chipre” en el estrecho de Ormuz.

“Estados Unidos está imponiendo un alto costo al continuar degradando la capacidad de Irán para atacar a marinos civiles y a buques comerciales que transitan libremente por el estrecho”, comunicó el Centcom al añadir que los ataques se relizaron por orden del presidente Donald Trump.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo a su vez que “Irán tomó una mala decisión” y que “pagará” el precio, poco después del anuncio de Centcom.

Horas antes, los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron que el estrecho de Ormuz estará cerrado “hasta nuevo aviso”, tras disparos de advertencia a un barco que tomó una “ruta no autorizada”.

El estrecho de Ormuz es una ruta clave del comercio mundial de hidrocarburos y sus derivados, con cerca de 20% del crudo mundial pasando por la zona en tiempos de paz.

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