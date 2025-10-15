El Espectador le explica el presente en Venezuela y el Nobel de Machado

El Comité Nobel eligió a María Corina Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. Foto: Katerine González Clavijo

¿Vieron que María Corina Machado ganó el Premio Nobel de Paz la semana pasada? Les cuento que por aquí en la redacción alguien le atinó a este resultado, pero lo cierto es que fue una noticia que tomó por sorpresa al mundo. En especial con este galardón, suele haber debates, pues estos suelen estar relacionados precisamente con asuntos políticos, lo que genera opiniones de distintas orillas -si no recordamos el caso del expresidente Juan Manuel Santos, que lo recibió por haber logrado la paz con las Farc-.

Así como de una orilla celebraron el...