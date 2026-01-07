El Espectador le explica qué ha pasado con Venezuela, EE.UU. y Maduro

Donald Trump y Nicolás Maduro protagonizan el comienzo de este 2026 con su captura y la intervención militar estadounidense en Venezuela. Foto: Katerine González Clavijo

Para esta primera semana del año solemos tener en este espacio el especial de proyecciones -que lo tendremos la próxima si no se sigue cayendo el mundo-, pero con los hechos recientes en el vecindario, específicamente en Venezuela con la intervención militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, pues nos tocó dedicar este boletín a la situación que atraviesa el vecino país y las implicaciones que los recientes acontecimientos han tenido para Colombia y la región.

Como hay mucha tela por cortar, empecemos de una vez para que no nos...