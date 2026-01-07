Logo El Espectador
El Espectador le explica qué ha pasado con Venezuela, EE.UU. y Maduro

El pasado 3 de enero, Estados Unidos intervino militarmente a Venezuela y capturó a Nicolás Maduro. ¿Qué está pasando en la región? ¿Qué implicaciones tiene esto para Colombia? ¿Quién gobierna ahora en el vecino país? Esto y más se lo contamos en este boletín.

Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
07 de enero de 2026 - 09:00 p. m.
Donald Trump y Nicolás Maduro protagonizan el comienzo de este 2026 con su captura y la intervención militar estadounidense en Venezuela.
Donald Trump y Nicolás Maduro protagonizan el comienzo de este 2026 con su captura y la intervención militar estadounidense en Venezuela.
Foto: Katerine González Clavijo

Para esta primera semana del año solemos tener en este espacio el especial de proyecciones -que lo tendremos la próxima si no se sigue cayendo el mundo-, pero con los hechos recientes en el vecindario, específicamente en Venezuela con la intervención militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, pues nos tocó dedicar este boletín a la situación que atraviesa el vecino país y las implicaciones que los recientes acontecimientos han tenido para Colombia y la región.

Como hay mucha tela por cortar, empecemos de una vez para que no nos...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
angela gómez Suárez(622)Hace 23 minutos
Señor Osorio: muy larga su crónica,pero nada más.Seria mas beneficioso y esa es la verdadera misión de un periodismo serio,procurando ser objetivo y sin sesgos ,,hacerle ver las verdaderas intenciones del emergente sátrapa de Trump,que para los norteamericanos es su Presidente y este piensa que los presidentes de los otros países del mundo son sus vasallos y sus tierras son sus colonias y por lo tanto sus súbditos le están robando el petróleo.
