El Espectador le explica qué ha pasado en dos años de guerra en Gaza

Tras más de dos años de guerra en la Franja de Gaza, varios países han intervenido en las últimas semanas para lograr una salida pacífica al conflicto armado en esa región, entre ellos, Estados Unidos, Egipto y Catar. Foto: Katerine González Clavijo

Decía un poema de Ernest Hemingway: “Todos los ejércitos son iguales / la publicidad es fama / la artillería hace el mismo viejo ruido / el valor es atributo de los muchachos / los viejos soldados tienen los ojos cansados / todos los soldados / escuchan las mismas viejas mentiras / los cadáveres siempre han atraído a las moscas”.

Ayer, martes 7 de octubre, se cumplieron dos años de un nuevo capitulo de guerra en Oriente Medio, específicamente en la Franja de Gaza. ¿Qué ocurrió en ese entonces? ¿Qué ha pasado en este lapso? ¿En qué van las...