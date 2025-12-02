Logo El Espectador
Mundo
El papa León XIV visto como ciudadano del mundo y misionero en una biografía

Mientras el pontífice católico cumple su primera gira internacional, publicamos el primer capítulo de “León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, de la periodista vaticanista estadounidense Elise Ann Allen, libro recién publicado en Colombia con el sello editorial Debate.

Elise Ann Allen * / Especial para El Espectador
02 de diciembre de 2025 - 04:00 p. m.
Portada del libro de la periodista Elise Ann Allen —corresponsal en Roma del portal especializado Crux— en el que hace un perfil completo e inédito del papa León XIV. Desde su infancia en Chicago y su temprana vocación como agustino hasta sus años como misionero en el Perú y su papel clave en el Vaticano como responsable de los obispos, Allen revela las experiencias que forjaron su carácter y lo consagraron como líder espiritual de más de 1.400 millones de católicos del mundo.
Foto: Cortesía Penguin

Hace casi medio siglo, con la elección de Juan Pablo II, la Iglesia interrumpió una tradición de 455 años en la que todos los papas eran italianos. Desde entonces, cada nuevo cónclave ha despertado las mismas interrogantes en millones de personas, creyentes o no: ¿quién es el nuevo pontífice?, ¿de dónde viene? Benedicto XVI nació en Alemania, y Francisco, en Argentina. El 8 de mayo de 2025, la respuesta trajo un primer signo de tiempos nuevos: Robert Francis Prevost, hoy León XIV, es el primer pontífice de la historia con ciudadanía tanto de...

Por Elise Ann Allen * / Especial para El Espectador

papa León XIV

biografía del papa León XIV

Elise Ann Allen

