El papa León XIV visto como ciudadano del mundo y misionero en una biografía

Portada del libro de la periodista Elise Ann Allen —corresponsal en Roma del portal especializado Crux— en el que hace un perfil completo e inédito del papa León XIV. Desde su infancia en Chicago y su temprana vocación como agustino hasta sus años como misionero en el Perú y su papel clave en el Vaticano como responsable de los obispos, Allen revela las experiencias que forjaron su carácter y lo consagraron como líder espiritual de más de 1.400 millones de católicos del mundo.

Foto: Cortesía Penguin