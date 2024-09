España niega haber negociado con el gobierno Maduro para sacar a González Urrutia

Edmundo González Urrutia pidió asilo en España al considerar que en Venezuela sufría persecución política y judicial, después de que un tribunal emitiera una orden de detención en su contra tras la divulgación de las actas electorales que probarían la victoria de la oposición en las elecciones del pasado 28 de julio. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, negó este lunes “categóricamente” que haya habido algún tipo de negociación con el Gobierno venezolano para facilitar la salida de Edmundo González Urrutia y se refirió a “cuestiones puramente técnicas” para las autorizaciones de vuelo.

“No ha habido ningún tipo de negociación, diga el gobierno de Venezuela lo que quiera decir. Lo único que ha habido han sido autorizaciones para sobrevuelos y para que la aeronave de las Fuerzas Armadas españolas pudiera llegar al aeropuerto de Caracas, y que Edmundo y su señora subieran a bordo”, ratificó la ministra en respuesta a los periodistas.

Robles especificó, durante una visita a las instalaciones militares en Almería, que las cuestiones técnicas se refirieron concretamente a la concesión del permiso del vuelo y la autorización para llegar al aeropuerto de la capital venezolana.

La ministra también mencionó que el domingo tuvo la oportunidad de hablar por teléfono con el excandidato presidencial y abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, quien le trasladó que está “muy agradecido con España” tras su petición al Gobierno de asilo político. Según contó, González le comentó los “terribles momentos” que vivió por la persecución que ha sufrido en estos días en Venezuela, y su “compromiso claro e inequívoco” de seguir trabajando por la libertad y por la democracia de su país.

“Lo que el gobierno de Venezuela está haciendo con González y con muchísimos otros opositores es inaceptable, inasumible. Como no podía ser de otra manera, España ha accedido a darle el asilo político”, explicó la funcionaria. También aclaró, como ha asegurado el propio González, que el hecho de que venga a España no quiere decir “que no vaya a continuar en esa batalla por las libertades y por la democracia en Venezuela”.

Asimismo, insistió en que el Gobierno español no ha reconocido a la administración venezolana: “Que no haya ninguna duda de que el gobierno de España no ha reconocido al gobierno de Maduro, y eso es lo que hay que poner sobre la mesa y hay que tenerlo en cuenta: pedimos las actas y vamos a actuar siempre dando todo tipo de protección y cobijo a los ciudadanos venezolanos que están sufriendo una persecución”.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también afirmó este lunes que su país no aceptó “ninguna exigencia ni ha habido ninguna negociación” con Venezuela para facilitar la salida de Edmundo González Urrutia, e insistió en reclamar las actas electorales a Nicolás Maduro. Sin embargo, la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, sostuvo el domingo que Venezuela mantuvo “amplias conversaciones” con España para la salida del dirigente antichavista.

González Urrutia pidió asilo en España al considerar que en Venezuela sufría persecución política y judicial, después de que un tribunal emitiera una orden de detención en su contra tras la divulgación de actas electorales que probarían la victoria de la oposición en las elecciones del pasado 28 de julio.

El dirigente opositor se mantuvo en resguardo, durante un mes y hasta el pasado 5 de septiembre, en la Embajada de Países Bajos en Caracas, hasta que se trasladó a la de España, donde permaneció hasta este sábado, cuando partió hacia Madrid.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesa algún tema internacional, quiere enviarnos una opinión sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com