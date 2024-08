La UE negó “legitimidad” a la reelección de Maduro, pero tampoco de la oposición

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, antes de una reunión informal de ministros europeos de Asuntos Exteriores celebrada en Bruselas, Bélgica, y no en Budapest, como debía ser, dadas las tensiones entre el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y la UE. Foto: EFE - OLIVIER HOSLET

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo que el bloque coincide en no reconocer la “legitimidad democrática” de la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pero eso no significa que llegaron a un acuerdo para legitimar el triunfo de la oposición.

Maduro “seguirá presidente, sí, de facto. Pero no reconocemos legitimidad democrática basada en resultados (electorales) que no pueden ser verificados”, dijo Borrell al fin de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE a la que asistió telemáticamente el opositor Edmundo González, quien hizo “una presentación de la situación” y agradeció la invitación de los Veintisiete.

En las elecciones del 28 de julio, Maduro fue declarado vencedor, pero la oposición asegura tener pruebas de que ese resultado es fraudulento.

“Consideramos que la victoria electoral que él proclama no ha sido probada. Y como no ha sido probada, no tenemos por qué creerle. Y si no creo que haya ganado las elecciones, no le puedo reconocer la legitimidad democrática que dan las elecciones”, dijo Borrell.

Ante la situación, dijo Borrell, la UE “ha estado pidiendo las actas (electorales) una y otra vez. Pero un mes más tarde ya no hay esperanza de que Maduro las presente. Es tarde para seguir pidiendo eso”, expresó.

A petición de España, según fuentes diplomáticas españolas, los titulares de Exteriores del bloque discutieron la posibilidad de imponer sanciones, además de las restricciones a 55 personalidades políticas de Venezuela, “pero no se ha dado un acuerdo”.

“La realidad es que tenemos a 55 personalidades políticas de Venezuela ya sancionadas, entre ella la vicepresidenta, que ahora es ministra, creo, de Petróleos (Delcy Rodríguez) y al que ahora es ministro del Interior (Diosado Cabello)”, dijo Borrell, quien también indicó que “más sanciones personales implicaría ir directamente a los máximos responsables políticos, ya sólo quedan dos o tres que no estén sancionados”, menicionó.

“Por eso, los Estados miembros han decidido ver cómo se desarrollan los acontecimientos después de las manifestaciones de hoy y la manera en la que el Gobierno busca alguna clase de negociación”, agregó.

El pasado 28 de agosto cientos de opositores venezolanos protestaron contra el presidente Nicolás Maduro, que movilizó también a su base para celebrar su reelección hace un mes entre denuncias de fraude.

Según la líder opositora María Corina Machado, “cada día que pasa estamos avanzando, tenemos una estrategia robusta y está funcionando”, expresó Machado. “Esta protesta es indetenible”.

Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, tachó a Borrell de “desvergonzado” y rechazó la postura.

“Nos importa un bledo sus comentarios”, escribió en un mensaje transmitido en su canal en Telegram. “Pero Venezuela se respeta, acá triunfó la Constitución y la democracia, dedique sus últimos días en el cargo a asumir todas las derrotas que cosechó, déjenos en paz, ya basta de tanta injerencia”.

Relaciones UE con Venezuela

De acuerdo con otra fuente diplomática, la UE decidió “intensificar el diálogo con los actores regionales, especialmente con Brasil y Colombia”. Con respecto a Venezuela, Borrell recordó que “en la vida diplomática no se reconocen gobiernos, sino que se reconocen Estados”.

“Tenemos embajada en Venezuela. Tenemos embajada en Nicaragua. ¿Cree usted que reconocemos la legitimidad democrática del señor (Daniel) Ortega? No. Pero tenemos embajadas y nos relacionamos”, señaló.

La UE tiene en agenda una cumbre con los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en el próximo año, en Colombia.

De acuerdo con Borrell, la UE no puede determinar a quién se invita o no para esa cumbre.

“La CELAC invita a quien ella cree que quiere invitar. Nosotros no decimos a quién tienen que invitar o no”, afirmó.

En la última cumbre UE-CELAC el año pasado en Bruselas, Maduro no estuvo presente y fue representado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesa algún tema internacional, quiere enviarnos una opinión sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com