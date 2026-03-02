Publicidad

Empiece a leer la novela de una escritora de Irán nacida en una cárcel del ayatolá Jamenei

Capítulo de “A la sombra del árbol violeta” (Salamadra 2014), que recrea ese país en los años 80 a partir de niños que crecen durante el régimen del gobierno fundamentalista, que cayó el fin de semana pasado.

Sahar Delijani * / Especial para El Espectador
02 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
Sahar Delijani nació en la prisión de Evin (Teherán) en 1983, cuando sus padres fueron arrestados por su activismo político contra el régimen islámico. Años después, en 1996, decidieron trasladarse a Estados Unidos y allí ella pudo estudiar literatura y convertirse en escritora.
Foto: Cortesía Penguin

El régimen del ayatolá Jamenei ha iniciado una brutal depuración que afecta a miles de personas de todas las ideologías, incluso aquellas que han participado activamente en el triunfo de la revolución; perseguidas, encarceladas o aniquiladas, las víctimas del nuevo régimen dejan tras de sí miles de familias desamparadas. Sahar Delijani es una de aquellos niños que correteaban a la sombra del árbol violeta. Los recuerdos de sus primeros trece años de vida, criada por diversas personas en un estado de excepción permanente, hasta que su...

Por Sahar Delijani * / Especial para El Espectador

