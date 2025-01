Donald Trump dio su primera entrevista, ¿qué dijo?

Washington (EE.UU.), 23/01/2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sienta en el Despacho Oval tras firmar las órdenes ejecutivas de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 23 de enero de 2025. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

La noche del miércoles, Donald Trump dio la primera entrevista en medios como nuevo presidente de Estados Unidos, al programa “Hannity” con Sean Hannity, periodista reconocido de Fox News.

Antes de empezar, el periodista se dirigió a las cámaras destacando que el presidente estaba “nuevamente donde pertenece”, marcando una postura amistosa hacia Trump y reiterando la conocida inclinación editorial de Fox News, de enfoque conservador y respaldo a figuras republicanas y económicamente relevantes como él.

Durante el inicio de la conversación, sentados uno frente al otro, en medio de la Oficina Oval, Trump no tardó en criticar a Joe Biden, señalando que los problemas internos y globales que sufrieron Estados Unidos y el mundo durante los últimos cuatro años no habrían ocurrido bajo su liderazgo.

“No habríamos tenido inflación, el desastre de Afganistán, octubre 7 [Israel], donde tantas personas fueron asesinadas, ni tampoco tendríamos una guerra en Ucrania pasando en estos momentos”, afirmó.

Sean Hannity planteó brevemente el tema de los indultos presidenciales, un asunto que ha generado controversia los últimos días al haber indultado a 1.500 personas, que participaron en la violencia del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

A esto Trump respondió que lo hizo por “una serie de razones”; una de ellas siendo que “La mayoría de las personas eran absolutamente inocentes” y que estas personas fueron después “tratados como los peores criminales de la historia (...) estaban protestando por la votación, porque sabían que la elección estaba manipulada (...) eso debería permitirse, protestar por la votación”, agregó.

Trump también buscó transmitir un mensaje de tranquilidad sobre el futuro frente a una afirmación de Hannity: “Hay muchos problemas que usted está heredando, problemas que incluso me asustan a mí”, dijo cuando inmediatamente Trump lo interrumpió respondiéndole que “todos los problemas son solucionables. Podemos recuperar nuestro país”.

“Tenemos a grandes personas trabajando en esto ahora mismo. No será fácil, pero no hay nada que no podamos arreglar”, enfatizó repetidamente, asegurando que tomará tiempo y dinero y que hay estrategias en marcha. Agregó que “Si no hubiéramos ganado estas elecciones, creo que nuestro país se habría perdido para siempre.”

En otro momento destacado, Trump habló sobre el tema migratorio, criticando duramente las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden. Según él, estas políticas han permitido la entrada de “terroristas, asesinos y pandilleros” al país, una generalización que suele hacer sin pruebas, e incluso, incluyó en esos términos despectivos a los migrantes venezolanos en Estados Unidos.

Por otro lado, también aprovechó para criticar el manejo de los recursos naturales en California. “Gavin debería liberar el agua del norte. Hay tanta agua que se está desperdiciando”, dijo, refiriéndose al gobernador Gavin Newsom y a lo que considera una mala administración de los recursos hídricos del estado. Según Trump, esto fue un efecto colateral que contribuyó a que los incendios en Los Ángeles fueran tan devastadores, algo que, según él, se pudo haber prevenido.

Hablando de los incendios, trae a colación la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA). Trump dice que esta agencia no ha cumplido adecuadamente su trabajo en los últimos años y abogó por una mayor autonomía de los estados en este ámbito. “Preferiría que los estados se encargaran de sus propios problemas. FEMA complica las cosas”, diciendo que la burocracia federal obstaculiza las respuestas rápidas y efectivas.

La entrevista de 40 minutos concluyó con la reiteración de Trump a la confianza que tiene en que el país puede superar los desafíos actuales. “Podemos hacerlo. No será fácil, pero estoy convencido de que podemos recuperar lo que hemos perdido y construir algo incluso mejor”.

